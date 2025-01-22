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親戚給500萬託孤…他猶豫是否接受 網見這句直搖頭：潛意識已當負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己的親戚是癌症末期，希望在自己去世後將小孩交由原PO照顧，讓他有點猶豫。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己的親戚是癌症末期，希望在自己去世後將小孩交由原PO照顧，讓他有點猶豫。圖／ingimage

幫他人照顧小孩要承擔很多責任，一定要審慎思考。近日有網友發文，表示自己的親戚是癌症末期，希望在自己去世後將小孩交由原PO照顧，讓他有點猶豫。

原PO在Dcard發文，表示自己的親戚是癌症末期，醫生說他剩不到一年的時間。由於對方的兒子、媳婦也都過世了，他希望將八歲的孫子交由原PO照顧，讓小孩不用去孤兒院。

對方表示會將自己價值約2000萬的房產交付信託，並用租金來養小孩，同時還會將自己價值約500萬的股票贈與原PO。

對此，原PO感到十分猶豫。原PO表示自己今年28歲，現在的女友對這件事表示無所謂，因為她也不想生小孩，不用擔心同時照顧兩個小孩會很累。但原PO擔心萬一未來分手，會因為小孩交不到下一任女友，只好發文詢問網友是否應該答應。

有許多網友認為原PO可以接受，「500萬少奮鬥五年到十年，孩子8歲最難帶的時間已經過去了，到18、20成年也就十年多的事情」、「小孩8歲，算你養到18總共10年，你有500萬加上租金可以利用，我覺得可以」。

也有網友認為原PO沒有做好當父親的準備，「現在社會越來越晚熟，28歲我覺得還不是個可以照顧好小孩的年紀，很多人連自己都照顧不好。8歲小孩已經有自己的主見，除非他家教很懂事且社會化，不然你要怎麼跟他講道理」、「不要因為錢而答應，因為照顧一個小孩並不是那麼容易的，生活上有很多問題需要克服，沒有足夠的愛心、耐心很毋湯」。

還有網友認為原PO拿了錢之後不會善待小孩，「光看最後一句話我就覺得你不要答應比較好，不然真的發生了，會不會最後把問題怪到小孩身上」、「光從怕小孩會阻礙他談感情這種話就知道，他有什麼不如意只會推到小孩身上，認為是小孩拖累他」、「你潛意識已經把那個小孩當負擔了，看那個親戚找不找得到更好的人選吧」。

Dcard 信託 女友 小孩 房產 親戚 過世

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