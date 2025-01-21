婚前就遭嫌棄…她父過世赫見婆婆無情態度 網一招奉還：不過是配偶的媽

婆媳問題一直是難解的謎，日前有位媳婦抱怨「婚前我就跟婆婆相處有問題，結婚後婆婆罵我的話，我一直留在心裡揮之不去」。不過最近她父親過世，老公問婆婆要準備什麼，婆婆不理不睬，讓原PO無奈表示「我該怎麼面對婆婆？」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婚前她就跟婆婆相處有問題，過去婆婆曾罵過她的話，她在婚後一樣無法忘懷，而去年原PO的父親往生，先生問婆婆「家裡要準備什麼帶去給岳母家？」結果婆婆不理不睬，只叫先生自己處理。這讓原PO滿難過，疑惑「這樣的婆婆對我娘家的行為，我該如何面對她？」

文章曝光後，網友回應「之後婆婆生病住院，妳也不要去照顧」、「過好自己的日子就好」、「不用面對，飄遠遠就好了」、「婆婆的事情以後跟妳無關」、「以後婆婆家的任何事關我屁事？」、「她怎麼對妳，妳就怎麼對她，她不過是妳配偶的媽媽，跟妳一點關係都沒有」、「不用理會，不用特別往來啊」。

還有網友直言「為什麼要在乎你婆婆做什麼？你娘家媽媽過世，只要妳先生不離不棄就好，在乎妳婆婆幹嘛，假如妳跟妳婆婆處不好，他需要在乎妳家媽媽？假如你跟你婆婆處得OK，妳婆婆那麼冷情，妳就以牙還牙，還有現在很多人喪事都很簡單了，在乎的人去，不在乎的人去幹嘛？」