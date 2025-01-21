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養小孩口袋要多深？過來人曝「七位數」開銷 孩子才幼兒園小班

聯合新聞網／ 綜合報導
養小孩口袋要多深？網友曝光七位數開銷。示意圖／ingimage
養小孩口袋要多深？網友曝光七位數開銷。示意圖／ingimage

總聽大家嚷著沒有錢別生小孩，然而到底口袋要多深才具備資格？一名網友在Dcard發布貼文以「養一個小孩到底需要多少錢」為題發文，表示最近和女友談到育兒話題，他揚言只要女友願意在家帶小孩，自己會負擔生活費還會每個月給她薪水，女友卻反駁想得太簡單，因為不清楚實際開銷，所以他想問問過來人經驗。

原PO表示，最近剛好女友的親戚結婚生小孩，女友一直懷疑他們養不養得起小孩，兩人便很認真的討論起來，他表示如果將來女友願意在家帶小孩，他會每個月給她現在的薪水加年終，還會額外加5萬當家用，女友搖頭表示家庭開銷實際上一大堆根本沒這麼輕鬆。

原PO透露，自己年薪大約180萬、女方75萬，存款30萬美金加40萬台幣，有一棟台北的房子還有500萬貸款。目前有固定投資，父母都有自己的收入，也有存好退休金，可以不用給孝親費，但是偶爾投資賺錢會孝敬父母。原PO好奇，如果「不求富養」，正常小孩的開銷大概要多少？

貼文發布後有過來人公佈自己的帳目，出生、醫療、日常、學費還有其他開銷零零總總已高達100多萬，對方表示孩子目前也才幼兒園小班。不少網友紛紛留言，「這東西很兩極，富養無極限，但普通養還可能被冠上『沒能力還敢生』、『當你小孩真可憐」』類似標籤」、「我們家一家四口一年花180萬給你參考，養小孩會有很多衍生性花費」、「最痛苦的反而不是經濟問題，是失去自由啊」、「看你要怎麼養囉，養小孩是沒有上限的，富養是沒有極限的」。

幼兒園 育兒 薪水 開銷

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