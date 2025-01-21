公婆宴請親戚「總留一桌髒碗盤」 人妻無奈善後：拿錢看臉色過日子

你平常會負責洗碗嗎？一名女網友分享，自己跟公婆同居，每次公婆為了愛面子，都會請親戚來家裡吃飯，就會留下一整槽的碗盤給她洗，讓她相當不滿。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，公婆每次為了愛面子，都會宴請親戚來家裡吃飯，飯後就回房間休息，留下一整槽的碗盤給她洗，都需要花上1個半小時來善後，雖然想買洗碗機，但因為沒上班、沒存款而作罷，讓她直言「拿錢看臉色過日子真的滿不好受」。

貼文一出後，多數網友都表示「家裡有客人那天，妳就出門或回娘家住2天」、「建議妳三餐都外食，回家就什麼事都不做，誰煮誰清理！」、「真心可以入手一台洗碗機，免安裝的一台1萬出頭就有」、「都不要洗啊，受不了需要碗筷的就會動手洗了」、「用免洗筷、免洗碗、免洗盤子」。

不過，也有不少網友建議原PO出門上班，指出「為何不出門上班？吃人手軟拿人腿短，另一半有跟沒有一樣，那就更應該自立自強，不是在家當沒薪水的家政婦」、「找個工作出門去，碗都不要洗就好了」、「去上班啊，沒上班在家，也不好意思不做事吧⋯」、「那妳就先找一天2~3小時的工作，來增加自己的體力，一天做足8小時怕身體撐不住」。