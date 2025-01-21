求婚計畫被女友閨密們「已讀不回」…他納悶原因 網全搖頭：別硬揪

求婚是人生中的重要時刻，不少人希望當下能夠有家人或是朋友的祝福與見證。一名網友在Dcard上發布貼文提問，自己計畫要向女友求婚，為了達成女友心願找了她的閨密們一起幫忙，不料拉完群組所有人對計畫皆已讀不回，讓他非常錯愕，表示不知道是自己太急了還是有其他原因。有網友提醒，「你不要硬揪，怕求婚畫面會搞得很難看」。

原PO表示跟女友愛情長跑7年了，確定女友意思後決定向她求婚，因為女友曾說希望好朋友都在場，他便決定找女友的閨密們幫忙。然而，自己其實跟女友的好友們不熟，甚至過去互相看不順眼，最近才和解，他表示女友的閨密數量不多，大約四、五位而已，偶爾約唱歌、吃飯，平時也沒什麼互動。

原PO請學妹把閨密們拉進群組並上傳了求婚計畫，然而過了兩天都沒有動靜，他忍不住反思是不是因為閨密們都和他不熟，或是她們並不想幫他，也可能時間沒辦法確定，又擔心是否計畫太過複雜，執行度有困難。雖然也想過不如就自己來，但又深怕不夠深刻，畢竟是女人一輩子一次的事情，直呼「真的不能馬虎，我希望她能夠有一輩子的記憶」。

貼文曝光後網友幫忙分析，「她們可能沒多喜歡你？搞不好心裡根本不希望你們結婚」、「直接請學妹拉群組有點強迫她們一定幫忙，想當然就算你在群組說請她們幫忙求婚，也一定被已讀」、「預設別人要幫忙本來就不對吧，沒頭沒腦被聯絡，是我也不會答應」、「本來關係就不好，稍微有點和解的跡象，就理所當然的把人家拉進群組要人家幫忙嗎」、「不應該直接拉群請別人幫忙，沒有人有義務要幫你」。