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她嫌木頭工程師「貼心卻難聊」 網見對話喊不適合：放過對方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友嫌木頭工程師難聊，其他網友卻不挺她。 示意圖／ingimage
一名女網友嫌木頭工程師難聊，其他網友卻不挺她。 示意圖／ingimage

工程師常給大家務實木訥的印象，一名女網友在Dcard發文透露自己目前的對象是一位工程師，對方個性內向，聊天時常頻率對不上，不過見面時又還聊得來。她補充，對方在特別的日子會準備一些小驚喜，人也不錯，但聊天時總覺得缺少心動的感覺，有點猶豫要不要繼續相處下去，擔心是浪費彼此時間。

原PO表示和對方是去年10月認識，男方個性像「木頭」一樣，導致常常聊天抓不到共鳴，不過見面時又還行，不知道是不是因為彼此還在熟悉階段。她坦言，見面時兩人很有話聊，內容大致上也多是分享彼此的工作、日常生活，相處下來也非常輕鬆，不過聊天話題太過平凡，總讓她覺得少了點什麼。

她貼出兩人的對話紀錄，可看到原PO分享了自己和同事去吃拉麵，對方僅回覆「拉麵人、好讚」，平淡的回答讓她忍不住說「你是不是住在南寮漁港、你很難聊」。她表示兩人相處時都沒有心動的感覺，但對方偶爾會很貼心，聖誕節時送聖誕樹讓她又驚又喜，近日見面也特別買了一盒蛋黃酥。原PO說雖然對方木訥，但其實人很好，因為已經相處一段時間，不知道下一步該怎麼走，希望網友能夠給她一點意見。

貼文曝光後網友紛紛給出建議，「我覺得妳比較難聊」、「我覺得他願意附和妳也不錯啊，送蛋黃酥我覺得很讚」、「沒有心動就拒絕他了吧，人家的青春也是很寶貴的」、「妳比較適合會講甜言蜜語，製造驚喜浪漫的男生，請放過老實乖乖的工程師」、「妳會猶豫要不要繼續就代表妳沒有很喜歡他，只是因為還沒遇到更好的，所以捨不得放手」、「妳可能想要會撩你的男生，如果是這樣的話建議不要繼續，下一段會更好」。

兩性關係 工程師 戀愛

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