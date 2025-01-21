婆婆誇口幫出20萬月子中心錢！1年後私下向兒討回 媳哭：不想孝順了

生小孩很花錢，有位媳婦說當初懷孕，原想叫5萬月子餐在家吃，婆婆卻堅持要她住月子中心，還說幫她出20萬元，她很感恩，之後也對公婆非常孝順，經常噓寒問暖。如今孩子一歲，媳婦無意間聽見婆婆在跟兒子討當初月中錢，讓她寒心。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，當初婆婆勸她住月子中心還幫出錢，她感動之餘不但孝順公婆，更常提醒老公要對婆婆口氣好一點。近日她聽見婆婆向兒子討20萬月子中心錢，原以為婆婆可能最近手頭緊，一問才得知婆婆理由竟是「不甘心當初花了20萬在媳婦身上」。

原PO原以為遇到天使婆婆，她聽見殘酷真相委屈哭了，又怕娘家爸媽心疼沒告訴他們，原PO默默去領出20萬，請老公轉交婆婆，因為還同住，也沒和婆婆說破這件事，但原PO默默告訴自己，「這個公婆以後我就不孝順了」。

網友忿忿不平，「妳一定很傷心！原本以為的真心，結果竟然是這樣的結果」、「好心機的婆婆，先讓妳感動，再跟兒子要錢，要不是剛好給妳聽到，她怎樣都不虧？」、「直接拿給婆，這是我還給妳的，然後華麗轉身」、「應該要讓她知道妳已經知道了，不想出錢還在那邊下指導棋，這種雙面人很討厭」、「應該讓她知道，不然她會用她付的錢來說嘴妳一輩子」、「想在外人面前做面子又不甘心花那錢，妳婆婆真會算」。

也有人勸看開點，「二十萬看清婆婆的為人，也算划算。此後就當一般長輩，客氣禮貌就行，畢竟她也是這樣對妳的」、「也好啦！拿人手短，都還她以後不用鳥了」、「妳知道了內情也好，以後就當成室友相處，不用經營妳們的關係」、「是我不會還，以後也會跟她保持距離」。

也有人質疑有內情，「是不是老公最近惹毛婆婆，婆婆就開始跟兒子算帳？我媽也會演這種戲碼」、「可能婆婆有被誰挑撥吧，不然前後的態度怎麼會變那麼大」。不少人勸快搬走，「有付出就會有要求，不如還錢，搬出去一刀兩斷」、「能不住一起就不要住」、「搬出去好好經營你們的小家庭，遠香近臭」。