沒錢才發現親朋好友全消失 男懊悔：這個過年最痛苦、難過

過年將近，許多人開始收送禮，並開始準備喜迎新年，不過日前有位網友哭訴，「這個月我感受到沒錢是萬分痛苦的，朋友、家人全部一個個遠離我，今年的過年讓我特別難過、特別難忘」。有網友安慰，「人情冷暖是在落難時最看得清楚」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，「這個月讓我感受到沒錢真的痛苦萬分，很挫折，做什麼都不順遂，一直破財，工作也不順！我知道沒有人應該要幫我的，我只是很愧對一位朋友，她真的幫我很多，我卻做什麼都沒辦法，只能怪自己有錢時為什麼不懂理財，對朋友、另一半、家人都很慷慨，結果面臨了挫折，全部的人都一個個遠離我」。

原PO無奈表示，「突然覺得這次自己跌倒後，這個關卡好難過，今年的年讓我特別難過、特別難忘」他拋問，「有人在落魄潦倒的時候，之前所有朋友、家人也都會遠離自己的嗎？」

對此，不少人紛紛安慰，「記得不要當濫好人，不是每個人都能用真心換真心的」、「會幫你的就是會一直幫你，不會幫你的，他就是會一直說很多理由而已，自已要堅強爬起來」、「放眼未來不要再活在現在，人生挫折誰都會遇到，別在自己的境界毀了自己」、「過日子比過年更重要」、「正常，人性如此，跌倒後才知道誰是真朋友，就連家人也不是都會幫忙的」。

但也有網友提醒他要感恩，「請你想想當初唯一幫你的人，也許她看到你扶不起來，所以失望離開。我當初就是幫了一個人，但看到他自怨自艾，我就失望了，希望你可以撐過這關」。