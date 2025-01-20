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不想愛「8+9男友」了！她列5優點3缺點 網傻眼：放過正常男生

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己從學生時期開始交往的每一任男友都是「8+9」，讓她有些擔憂自己的未來。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己從學生時期開始交往的每一任男友都是「8+9」，讓她有些擔憂自己的未來。圖／ingimage

蘿蔔青菜各有所愛，每個人的擇偶觀念也都不同。近日有網友發文，表示自己從學生時期開始交往的每一任男友都是「8+9」，讓她有些擔憂自己的未來。

原PO在Dcard發文，表示自己的每一任男友都是「8+9」，很多都是大家眼中的社會底層。雖然家人朋友都勸她遠離這類人，但她還是改變不了自己「對89的執著」，也因此被不少人罵過。

原PO表示自己似乎只被「8+9」吸引，還分享了當有人問她「到底喜歡他們哪一點」時，她所能想到的5大優點

1️、特別有錢，出手大方

原PO表示自己跟89男友出去時，幾乎沒出過任何一毛錢，他們都會搶著結帳，還說原PO跟他出門還帶什麼錢包。當她許願想要什麼時對方也都不考慮直接買，花錢不手軟。與男友出去唱歌時，他的「兄弟」也都會輪流請客包全場。

2️、對女友的保護欲很強，能提供安全感

原PO發現，89男友都喜歡「笨笨的廢物女友」，而原PO也喜歡被照顧的感覺，所以她有時會故意裝笨，讓男友教她，給他表現的機會，男友也會因此特別開心。除此之外，89男友在報備時也很配合，去到哪裡都會傳訊息拍照。

3、對女友浪漫，儀式感滿滿

原PO之前看到男友和他兄弟的群組，發現他為了準備驚喜詢問朋友意見「欸你覺得我要送我七辣什麼」、「她好像喜歡跟我說她喜歡這個我想買下來」。此外男友平時也常準備小禮物給原PO，讓她直言這是「男子漢的浪漫」。

4、很貼心，會哄人

每次原PO鬧脾氣的時候，對方都會使出全力來哄，把原PO逗開心後再帶她去吃好吃的。只要原PO語氣不對，他會馬上發現原PO心情不好，就算在凌晨也衝來找她。

5、有反差感

89男友在外面一副沒人惹得起的樣子，但面對自己的女友就會立馬變得非常害羞，講話溫柔小聲的樣子很可愛。

但理性地思考，原PO也知道與「8+9」交往有許多壞處

1️、他們常常被關，每次等待都很煎熬。

2️、把時間拉到30年後，89男友也老了、不帥了，如果沒有正當工作連生活都有困難。

3️、有些89男友很愛玩，要過一輩子有難度。

原PO表示自己也試過與其他類型的男生交往，但真的沒感覺，但出於對未來的著想，她希望網友們能罵醒對89男友「走火入魔」的自己，讓她能夠改變。

許多網友看了原PO的文章之後相當傻眼，「自己都說服不了自己了還覺得別人能說服你嗎」、「算了吧，你文章都打成這樣了，我們也就不浪費時間勸你了」、「不要委屈自己去找正常男生，因為你根本不會喜歡的，放過正常男生吧」。

也有人認真提出建議，「我覺得或許可以試試看轉換跑道。轉換跑道首先要釐清你對理想伴侶的條件要求，看起來可以分為：1、保護欲強，讓人有安全感。2、財力好，對伴侶大方（不好意思你的浪漫我歸類在這）3、個性細節（貼心、反差、有義氣）」、「你知道就是因為上面的特質，所以才導致89很衝動嗎？這些都是大男人行為，只要沒順從他們的意思，你哪天結婚或是有小孩之後就會知道有的89會家暴，之所以叫89是因為思想不夠成熟，很多事情都是唬爛」。

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