快訊

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 法院判決出爐

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

聽新聞
0:00 / 0:00

父母買房喊「平分房貸」！19歲女焦慮畢業負債 過來人：感謝爸媽

聯合新聞網／ 綜合報導
父母買房沒跟小孩討論，卻要求一起負擔房貸，讓女網友焦慮不已。 示意圖／ingimage
父母買房沒跟小孩討論，卻要求一起負擔房貸，讓女網友焦慮不已。 示意圖／ingimage

房價節節高升，不少人存到一定資金會買房置產。一名女網友在Dcard上抒發心情，表示父母近期買房，雖然付了頭期款，但房子不在她或姊姊名下，媽媽卻問她「之後會不會幫忙分擔」。巨額的房貸讓年僅19歲的她非常焦慮，原本未來想規劃儲蓄，如今卻更加困難，直呼「壓力好大」。

原PO指出父母今年55歲左右，從小沒有虧待過兩姊妹，出國三次、補習和才藝也都有提供資助。然而上個月父母擅自買了一間房，大約一千一百多萬，不僅沒有和女兒們討論，還問她之後會不會一起負擔房貸，要求一家四口平分。

原PO透露目前住在家裡，房子是租的，19歲的自己雖然有在打工，但想到一畢業就負債就很想哭，表示原本的存款是打算存下來好好規劃的。她補充，原本預計畢業後找好正職工作就搬出去租屋，因為自由也不用被約束。但她也不確定這樣的計畫是不是明智的選擇，畢竟房租可能比現在住在家裡的房貸貴，而且不幫家裡分擔又感覺很不孝。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「妳住外面也是幫房東繳房貸」、「這種事情應該先開家庭會議討論。就算要負擔也應該要以大致的收入比例分攤」、「搬出去也是幫房東繳，現在幫爸媽繳以後也是妳跟妳姊的」、「出去住雖然自由度高但現在租金很貴，除了租金還有水電費，最後能使用的錢也不太多」、「妳沒想過這房子以後是妳和姊姊繼承嗎」、「我家也是，一開始也覺得不平衡，後來房價大漲，非常感謝爸媽有先買，以後也是留給我們」。

房子 房貸 父母 租屋

延伸閱讀

長輩也難逃！大陸短影音氾濫 她愁父母遭洗腦：心好累

老鳥轟新人「吃相難看」曝相處過程 網逆風：根本職場霸凌

千金同事海歸！人生勝利組讓她嘆「好嫉妒」 網安慰：妳不孤單

小心漁獲不新鮮！年節將至 營養師4招教你怎麼挑：用摸的

相關新聞

情侶過年要出國！女友長輩突病危…男問「該取消嗎？」網勸不要有遺憾

有位男網友非常困擾，他和女友約好明年過年去日本滑雪，從今年三月就開始計畫，機票旅館訂好，滑雪裝備也買好，但近日突然傳出女友長輩(並非父母，而是阿公或阿嬤)送進加護病房的消息，讓情侶出遊計畫亂了套。

不想愛「8+9男友」了！她列5優點3缺點 網傻眼：放過正常男生

蘿蔔青菜各有所愛，每個人的擇偶觀念也都不同。近日有網友發文，表示自己從學生時期開始交往的每一任男友都是「8+9」，讓她有些擔憂自己的未來。

父母買房喊「平分房貸」！19歲女焦慮畢業負債 過來人：感謝爸媽

房價節節高升，不少人存到一定資金會以買房的方式置產。一名女網友在Dcard上抒發心情，表示父母近期買房，雖然付了頭期款但房子不在她或姊姊名下，媽媽卻還問她「之後會不會幫忙分擔」。巨額的房貸讓年僅19歲的她非常焦慮，原本未來想規劃儲蓄如今卻更加困難，直呼「壓力好大」。

不想宴客、婚紗低消…年薪400萬男友處處省錢 她心寒：婚後更多可吵

婚姻是人生步入下一階段的象徵，一場完美的婚禮成為不少女孩心中的夢想。近日一名女網友在Dcard抒發心情，表示與男友結婚在即，對方即使年薪高達四百萬以上，仍不願意滿足她對婚禮的一些要求，甚至嫌她慾望太多，原PO心寒道男友收入是自己的兩倍以上卻一毛不拔，讓她忍不住喊「心好累」。

一起移居美國…多益900分女友拒學英文 他被迫當隨行翻譯：很困擾

拒絕遠距和另一半攜手至海外生活的情侶並不少見，然而語言不通將為生活帶來麻煩。一名網友在Dcard發布貼文，透露自己和女友在美國生活，然而對方不但英文實力不足還不願意學讓他非常困擾，雖然經濟足以負擔兩人開銷，但女友就連生活上的溝通都有障礙，時時刻刻要擔任翻譯官的他遲疑「請問我該逼她學英文還是放任他維持原樣？」

收到仿冒精品包…她不知男友是故意或被騙 網分享委婉問法：看反應就知

如果懷疑另一半送的禮物是仿冒品該怎麼辦？近日一名網友發文，懷疑男友送的精品包是仿冒品，但她不知如何開口向男友詢問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。