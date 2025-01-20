父母買房喊「平分房貸」！19歲女焦慮畢業負債 過來人：感謝爸媽

房價節節高升，不少人存到一定資金會買房置產。一名女網友在Dcard上抒發心情，表示父母近期買房，雖然付了頭期款，但房子不在她或姊姊名下，媽媽卻問她「之後會不會幫忙分擔」。巨額的房貸讓年僅19歲的她非常焦慮，原本未來想規劃儲蓄，如今卻更加困難，直呼「壓力好大」。

原PO指出父母今年55歲左右，從小沒有虧待過兩姊妹，出國三次、補習和才藝也都有提供資助。然而上個月父母擅自買了一間房，大約一千一百多萬，不僅沒有和女兒們討論，還問她之後會不會一起負擔房貸，要求一家四口平分。

原PO透露目前住在家裡，房子是租的，19歲的自己雖然有在打工，但想到一畢業就負債就很想哭，表示原本的存款是打算存下來好好規劃的。她補充，原本預計畢業後找好正職工作就搬出去租屋，因為自由也不用被約束。但她也不確定這樣的計畫是不是明智的選擇，畢竟房租可能比現在住在家裡的房貸貴，而且不幫家裡分擔又感覺很不孝。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「妳住外面也是幫房東繳房貸」、「這種事情應該先開家庭會議討論。就算要負擔也應該要以大致的收入比例分攤」、「搬出去也是幫房東繳，現在幫爸媽繳以後也是妳跟妳姊的」、「出去住雖然自由度高但現在租金很貴，除了租金還有水電費，最後能使用的錢也不太多」、「妳沒想過這房子以後是妳和姊姊繼承嗎」、「我家也是，一開始也覺得不平衡，後來房價大漲，非常感謝爸媽有先買，以後也是留給我們」。