收到仿冒精品包…她不知男友是故意或被騙 網分享委婉問法：看反應就知

如果懷疑另一半送的禮物是仿冒品該怎麼辦？近日一名網友發文，懷疑男友送的精品包是仿冒品，但她不知如何開口向男友詢問。

原PO在Dcard發文，表示這個精品包是男友送她的生日禮物，男友表示自己選了很久，還「花了重金」，認為原PO一定會喜歡。

原PO表示自己收到禮物的當下真的很感動，她沒有想到男友會送那麼貴重的東西，因為她事前有向男友交代，認為不需要買太貴的東西，心意有到就好。但仔細觀察後，她發現包包的標誌和內部設計似乎都有點奇怪。

原PO很感謝男友的心意，但也擔心男友上當受騙買到假貨，不知如何開口才不會讓對方難堪。同時她也害怕男友是故意買假貨來欺騙她，讓她擔心男友在其他地方也會不誠實。這件事讓原PO相當困擾，只好發文尋求網友的意見。

不少網友認為應該直接問，「我的個性會直接講：你好像買到仿的，哪裡買的，我們去驗。交往了沒秘密，有問題直接說，他是不知道無心的就算了，好好安撫他；他心虛，我就明白了」、「就直接當面說啊，這種事情為什麼不能講？小事都不敢說了，以後其他大事要怎麼跟對方討論」。

也有網友提供比較委婉的問法，「跟他說：你跟朋友分享這個新包包，結果朋友說怪怪的很像假貨，你去查了也發現這個應該是假貨，問他是去哪裡買的？跟他說很謝謝他的心意，但也不能這樣白白被人家騙，要去找對方退貨，對方不處理就報警，看看他什麼反應」、「就說你朋友說這是假的，要他跟代購退錢，說不捨得他的辛苦錢被騙，如果他敷衍過去就是知假買假，不老實又裝大款」。

還有網友表示，如果男友是故意買假貨就建議分手， 「完全不能接受故意送假包，對我來說是要分手的」、「如果是故意的建議分手唷，真有心的話就算買不起也會買能力所及的禮物，會騙一次的人就會再騙一次」。