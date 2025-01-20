不想宴客、婚紗低消…年薪400萬男友處處省錢 她心寒：婚後更多可吵

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友結婚在即，男友卻狂勸別辦婚禮。 示意圖／Ingimage
一名女網友結婚在即，男友卻狂勸別辦婚禮。 示意圖／Ingimage

婚姻是人生步入下一階段的象徵，不少女孩心中都夢想辦一場完美的婚禮。近日一名女網友在Dcard抒發心情，表示與男友結婚在即，對方即使年薪高達四百萬以上，仍不願意滿足她對婚禮的一些要求，甚至嫌她慾望太多。原PO心寒表示，男友收入是自己的兩倍以上卻一毛不拔，讓她忍不住喊「心好累」。

原PO說兩人年薪都破兩百萬，然而光是備婚時男友就嫌她不切實際，她委屈道「結婚就一次，我也希望可以讓朋友來祝福我們」。她透露自己僅四點要求，首先是南北各一場喜酒，可以宴請雙方親友；其次是拍攝婚紗照；三是希望鑽戒70分到1克拉，然而男友卻表示有就好了，還要她知足，因此最後是原PO自己補貼金額，只為不讓戒指選擇變少；最後是登記時希望請攝影師來幫忙拍照。

原PO補充娘家不收聘金、不要求金飾、也不會給嫁妝，古禮也沒有要求，父母認為有奉茶、說說話就好。然而男友現在一直勸退她不辦婚禮，表示可以省很多錢、有更多用途，讓她感到心寒。她說對方收入是自己的兩倍以上，婚禮卻不捨得花錢，就連婚紗照也要求不要選太多張，最少張數過低消就好，就連原PO說可以自己負擔，男友還更不開心。最終兩人用AA制結束討論，她忍不住感嘆「感覺婚後還有更多好吵的」。

貼文曝光後網友急忙勸退，「你們其實蠻沒共識的，先想想真的有必要結婚嗎」、「明明給得起卻不給，他只是沒這麼愛妳」、「年收400還這麼摳，放心婚後你們還很有得吵」、「他有能力負擔卻不負擔，妳是什麼不值得付出的類型嗎？快逃好嗎」、「你們感覺就是價值觀不一樣的人」、「金錢價值觀不同，建議不要接結婚」、「以妳的收入，自己過也可以過得很好吧，可以換個有共識的男友」。

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