母剛過世…父拿她手機「重置」使用！兒氣炸：重要回憶全消失

逝者的手機中往往留有其生前的點點滴滴，對於家人來說是十分寶貴的回憶。近日有網友發文，表示父親將過世母親的手機恢復原廠設定後拿來使用，讓他相當不解。

原PO在Dcard發文，表示自己的母親日前過世了，他本想將母親的手機原封不動地保存下來作為紀念，沒想到他的父親卻直接將手機拿來用，還將其恢復原廠設定。

這一行為導致手機中重要的照片全部消失，原PO也直接氣炸，並開始與父親冷戰。原PO表示自己不能理解，為什麼父親非要打開過世者的手機，不能留下來當回憶就好嗎？

許多網友感同身受，「我哥也是，阿嬤去世後把她的平板重置拿去玩，之前想她都會點開Line的對話，重置後帳號直接被刪掉」、「我懂那個感覺，我媽剛過世的時候我爸也把我媽的私人物品全都丟光了，那一刻突然深刻體悟到人死後真的什麼都帶不走」、「感謝我男友的家人似乎都完全沒有動他的手機，他走了之後Line跟電話什麼的都還在，包含所有社群帳號都原封不動，想他的時候還有地方可以懷念」。

有網友認為父親可能是害怕睹物思人，「爸爸是看了會難過，你是不看會難過」、「其實也不是不能理解，我外公在我外婆走後把外婆的證件、物品能剪能丟的都丟了，也許不是不想念，可能是怕自己太想念，不過過一陣子可能就後悔了」。

也有網友認為父親這樣不尊重原PO，「作為丈夫的爸爸放下了不代表做為兒子的原PO也走出來了，於情來說爸爸就是沒有尊重他啊」、「但不管今天原PO爸是因為放下或是睹物思人，我覺得都不應該不詢問原PO的意見就把手機重置，講難聽一點就是自私沒有顧慮到其他家人的感受」。