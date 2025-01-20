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一起移居美國…多益900分女友拒學英文 他被迫當隨行翻譯：很困擾

聯合新聞網／ 綜合報導
女友赴美生活卻拒學英文，他猶豫該不該放任。 示意圖／ingimage
女友赴美生活卻拒學英文，他猶豫該不該放任。 示意圖／ingimage

拒絕遠距、和另一半攜手至海外生活的情侶並不少見，然而語言不通將為生活帶來麻煩。一名網友在Dcard發布貼文，透露自己和女友在美國生活，然而對方不但英文實力不足還不願意學讓他非常困擾，雖然經濟足以負擔兩人開銷，但女友就連生活上的溝通都有障礙，讓時時刻刻要擔任翻譯官的他感到困擾，「請問我該逼她學英文還是放任他維持原樣？」

原PO表示自己本來就在美國念書，加上有美國籍，工作上不太有問題。女友本身有多益900分的程度，因為本來就喜歡美國文化加上兩人交往，最後決定從台灣搬來美國跟他一起住，目前就讀語言學校。近日兩人討論未來規劃，對方直接表示想在家當家庭主婦，不想出去工作也不想學英文。

他表示對方不工作可以接受，因為自己賺得夠多，女友自家也還算有錢，問題是對方英文不學，連出門辦事都有困難，每次有任何比較複雜的事要處理，都一定要原PO陪她去。他補充女友曾表明對於提升自己的英文沒興趣，覺得目前已經是自己的極限，只想當個家庭主婦就好。他無奈表示：「她常常說我對她要求很高，可是我覺得如果連在這邊生活都無法自理，好像不太對。」

貼文曝光後網友紛紛發表看法，「多益900根本不用擔心吧，生活一陣子後日常溝通不會有問題啊」、「多益900要出面溝通、辦理一些手續程度上應該不會有太大問題，她可能是個性比較內向還不太適應美國文化」、「根本不用擔心英文程度，我覺得她只是需要時間去習慣」、「坦白說感覺她有點在擺爛」、「不覺得她完全不想提升英文，可能因為愛面子，已經試過很努力了還是聽不懂、講不好，也不想讓你知道」。

兩性關係 多益 美國 英文

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