爸喊「房貸我跟男友各出一半」催結婚買房 27歲女求助：不想當房奴

結婚是每個人的人生大事，難免會受到家庭因素左右。一名女網友發文，稱自己的爸爸常干涉她的婚姻，甚至要她買房結婚，雖會幫忙付頭期款，但如果分手，貸款將由她獨自負擔。然而她並沒有結婚的打算，也沒見過男友父母，於是求助網友：「該如何阻止我爸想買房的念頭呢？」

一名女網友在Dcard發文，表示她目前27歲，已工作4年，年薪90萬左右，家裡經濟狀況小康，有房有車，但爸爸經常會要她買房，為「結婚」做準備。爸爸表示會幫忙付預售屋的頭期款，剩下的錢貸款，每個月他會跟男友各出一半支付；但如果之後原PO和男友分手，就把男友的錢歸還，房貸則會變成原PO自己負擔。

原PO表示，她根本不打算結婚，不想生小孩，更不想成為「房奴」，不願意為了買房壓縮生活品質，更何況她並沒看到男友有在規劃未來，甚至覺得他有些「自私」，因此還沒打算為一個人奉獻一生的打算。但家裡的觀念很傳統，認為感情穩定了就趕快買房、結婚、生子，於是原PO求助網友該如何打消爸爸買房的念頭。

此文一出，網友們建議如果不打算長久，就盡早分手，「既然妳覺得妳男友不適合結婚的話，幹嘛繼續拖著？還是妳打算一輩子不結婚？直接換個對象了吧」、「男的都那麼自私了，還要在一起嗎」。

也有網友批評爸爸很「自私」，這種行為很像是爸爸找人繳房貸，「你爸觀念很有問題，憑什麼要別人家的兒子幫忙繳房貸」、「你爸只是想找人繳房貸而已」。

還有網友提出應付爸爸的方法，「跟爸爸說要買房可以，就是跟文一樣，爸爸付頭期款，然後爸爸幫妳付一半每月貸款，剩一半妳付，房子看妳要出租拿租金繳房貸或是跟男友住進去然後你們一人一半開銷」、「就算不結婚生子，妳也不想買房，那就告訴他妳打算一輩子單身就好，這樣他應該就不會繼續提買房的事」、「跟他說這是我的人生，不是你的人生，不要一直干預」。