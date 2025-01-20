30歲女友想考律師圓夢！補習費、開銷全扛 他喊壓力大：公平嗎？

伴侶互相支持一起成長是最好的，不過追夢同時也要考慮現實生活。一名網友在Dcard求助，公務員女友近日突然決定要考律師，然而女友如今已經三十歲，還要求備考時原PO需要包攬所有開銷，甚至要補貼她補習班費用，讓原PO壓力非常大，「我到底要支持他，還是勸退她？」

原PO透露兩人在一起快五年，感情穩定。女友是公務員，自己則是普通上班族，薪水剛好夠他們過著小康生活，也有共識要規劃買房、結婚、生小孩等等，因此女友突然提出想考律師，讓他非常錯愕。他補充，女友大學畢業那年考過一次律師沒上，做公務員的這七、八年，從來沒提過還想再考律師，直到最近才說「如果現在不試，可能一輩子都會後悔」。他忍不住反問：「當初如果她真的這麼想當律師，為什麼不堅持考下去？現在三十歲了，才突然覺得後悔，這樣的抉擇對我是不是不公平。」

「理解她想追求夢想的心情，可問題是我們這年紀再搞這些，真的很現實嗎？」他不解，女友現在有穩定的工作，如今卻想放棄這些，冒風險去拚一個未必有結果的夢。加上如果真的要考，將會全職準備考試，收入暫停後，家裡的經濟壓力就全落在原PO一個人身上。他表示，「可以養她，但我們的生活品質勢必會下降，原本說好的買房計劃也得往後拖」。女友甚至提出可能需要原PO補貼她的補習班費用，讓他忍不住哀號：「光是想想我就覺得壓力山大」。

貼文曝光後網友紛紛給出建議，「誰規定一定要全職，她可以兼職啊」、「夢想還需要別人金援，那她沒資格追求她的夢想」、「如果她真的想做，她自己應該要是有能力跟存款負擔的」、「這種把人當ATM的想法很難苟同欸，追夢可以啊，但經濟方面為啥要別人承擔」、「她的夢想需要由她自己負責，你可以精神上給予支持，但沒有必要金錢上給予付出」。