他研究200個家庭發現 高情商孩子的父母都有這7個習慣

摘要 研究指出，情緒智商是預測一個人未來成就的關鍵指標，其重要性甚至超過學業成績、家庭背景等因素。

《哈佛商業評論》指出，在職場上，一個人能否從優秀的管理者晉升為偉大的領導者，關鍵往往不在於專業能力，而是取決於情緒智商的高低。

一項從1972年開始，長期追蹤紐西蘭達尼丁鎮1000多名孩子的研究發現，孩子未來能否過著令人滿意的、經濟穩定的生活，最關鍵的預測指標，不是學業成績、家庭背景或父母社經地位，而是他們是否懂得理解並妥善管理自己的情緒。

親子關係教練、親子互動日誌《BOUND》創辦人勞達（Reem Raouda）觀察超過200組親子後，歸納出如何培養出高情商孩子的7大關鍵習慣：

1. 沉默的藝術

當孩子情緒失控時，最有效的回應往往是沉默。研究發現，給予孩子安靜的陪伴和情緒整理的空間，能幫助他們學會自我安撫。若父母能以平靜的態度陪伴，等待孩子自行調節情緒，不僅是對他們當下情緒的尊重，更培養了孩子面對壓力的韌性。

2. 情緒示範從家長開始

高情商的父母會把自己當作「情緒教科書」，主動分享自己的情緒狀態，例如：「我現在很開心」、「我感到有點煩躁」。上述示範不僅豐富了孩子的情緒詞彙，更重要的是讓孩子明白：每種情緒都是正常的，可以被安全地表達和討論，不需要隱藏或壓抑。

3. 道歉的力量

真誠的道歉是最強大的教育工具之一。父母向子女道歉不該被視作失去權威，因為願意認錯的父母，反而更能贏得孩子的尊重。這不僅展現了負責任的態度，更教會孩子：犯錯並不可怕，重要的是如何修復關係。

4. 禮貌要養成，不要強迫

常見的育兒迷思是：一定要教孩子常說「請」、「謝謝」。但有趣的是，比起刻意「教導」，不如家長自然的在生活中自然的展現禮貌，如此一來，孩子會逐漸內化這些行為，發自內心的尊重他人，而非表面的順從。

5. 小事也是大事

孩子的煩惱可能在大人眼中微不足道，例如，找不到心愛的玩具或和同學吵架，但這對他們來說都很重要。當父母能認真看待孩子的每個情緒時，其實就是在傳達：你的感受很重要，這種態度培養了孩子的自我價值感和情緒安全感。

6. 自己的問題學會自己想辦法

面對孩子的困難，父母最常犯的錯誤就是急著提供解方。但真正的問題解決能力來自於思考過程。真正有智慧的父母會反問：「你覺得該怎麼做？」透過提問來引導，讓孩子學會獨立解決問題。

7. 耐得住無聊也是能力

在這個被3C產品包圍的時代，讓孩子學會跟無聊共處，反而成為難得的能力。研究發現，允許孩子體驗無聊，能培養其創造力和自我調節的能力。因為，當孩子學會自在的面對安靜時刻，也就學會了與自己相處。

勞達認為，想要培養出高情商的孩子，父母必須有意識的實踐這些習慣，但最重要的是，在過程中要建立起相互信任、彼此尊重的親子關係。因為唯有在充滿安全感的環境中，孩子才能真正做情緒的主人，在人生的道路上走得更穩、更遠。

資料來源：CNBC、HBR、Science

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《原文研究200個家庭後發現：高情商孩子的父母都有這7個習慣》