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長輩也難逃！大陸短影音氾濫 她愁父母遭洗腦：心好累

聯合新聞網／ 綜合報導
父母沉溺中國大陸短影音，她無奈求助。 示意圖／ingimage
父母沉溺中國大陸短影音，她無奈求助。 示意圖／ingimage

短影音迅速崛起，佔領各大社交平台，更成為全球媒體目前的流行趨勢。一名女網友在Dcard上發文抱怨，父母近期沉迷中國大陸的短影音，母親不僅時時刻刻戴著耳機，就連說話也捨不得拿下來，父親則是遭對岸用語洗腦，三不五時就拿來使用，父母種種行為讓原PO非常煩惱，不知所措的她無奈喊，「心很累」。

原PO表示近兩年母親戴上耳機沉迷於AI有聲小說，交談至少要講兩次還會忘記，因為配戴耳機加上流水帳式的內容，母親很常沉浸於小說世界，一句話要重複一、兩次才願意拿下耳機，拿下後也依舊盯著手機，她無奈道，「聽力本來就不好的她，戴了耳機聽力變更差了，反應感覺也變遲鈍了」，更讓原PO心寒的是自己在外縣市讀書，好不容易打視訊，母親講沒幾句就低頭看影片。

父親的生活也漸漸被短影音佔據，原PO說爸爸會學短影音的用詞，雖然本意是想貼近女兒的生活，但實際上她根本不會看那些影片，知道父親的動機後根本討厭不起來，內心矛盾的想法讓原PO非常煩躁。她補充，有時候在車上或吃飯的地方，父親的影片聲音會大到失禮，一次次提醒又很像在找碴。她透露，以上兩點其實很常跟父母提醒，卻都一再發生。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「小時候會罵小孩玩手機上癮，現在自己上癮而已」、「中國的影音早就入侵各大平台了，沒特別篩選或是平常沒看特定族群，很容易就會出現」、「我爸媽也是會看那些東西，然後講話的時候又會不小心講出中國用語」、「我媽也是…每天看抖音跟小紅書，連講話方式都被洗腦」、「可以幫他們報名什麼健身房或是老人大學課程之類的，培養他們其他興趣」。

抖音 短影音類

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