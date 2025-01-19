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先生過世 媳婦要扶養公婆且能繼承遺產嗎？律師揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
如果先生過世，妻子有義務要扶養公婆嗎？ 示意圖／Ingimage
如果先生過世，妻子有義務要扶養公婆嗎？ 示意圖／Ingimage

如果先生過世，妻子有義務要扶養公婆嗎？恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師指出，倘若沒有住在一起，媳婦其實並非優先扶養人，除非選擇與公婆同住，媳婦才會成為第一順位的扶養人。

蘇家宏在臉書粉專發布一則短影音，被問到「媳婦一定要撫養公婆嗎？」他回答「媳婦應該不用扶養公婆啊！應該是兒子要扶養他的爸爸媽媽才對」。倘若先生提早離世，而公公婆婆尚有其他小孩或其他順位的扶養義務人，那麼媳婦的扶養順位是排在後面的，「除非是媳婦有跟公婆同住的狀況下，輪到她順位，她才需要扶養公婆」。

有一種狀況是，公婆已經沒有其他人的扶養義務人，然而公婆硬是要由媳婦照顧，蘇家宏指出，「當然有時候法律歸法律，我們在法律之上就真的是情感，跟發揮無比的大愛」。因此即便法律上載明沒有跟公婆同住就不用扶養，「但是如果她（媳婦）願意扶養，那就是很了不起，給妳兩個讚」。

同時，在法律上男女是平等的，蘇家宏提到，如果今天女婿選擇跟岳父岳母同住，那也是一樣要負擔扶養岳父岳母的責任，「所以法律上是一樣，岳父岳母沒有其他人可以扶養，那就是女婿要扶養了」。

至於遺產分配部分，被問及「如果媳婦照顧公婆照顧得很好的話，公婆的遺產之後可以留給媳婦嗎？」蘇家宏解析，雖然媳婦在法律上沒有遺產繼承權，但是假如今天媳婦照顧公婆，「其實公婆就要感覺到『哇！真的是等於代替兒子』」，其實應該要寫一份遺囑，把一份財產留給媳婦，如此一來，「那就是一個很美好的傳承跟愛的交流」。

公婆 媳婦 遺產

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