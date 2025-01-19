長期無性！男友求婚讓她猶豫 網搖頭：九成悲劇收場

柏拉圖式愛情真的可行嗎？一名女網友在Dcard上發布貼文表示，自己和男友交往三年，各方面樣樣契合，然而同居兩年卻一直是「無性生活」，這讓她不禁憂心，如果真的結婚，生活是不是可以接受一輩子無性？在思考個性與性事之間哪個重要的她，徬徨地感嘆，「為了性和一個所有條件都契合的對象分手，感覺是個很大的賭注」，詢問網友意見與看法。

原PO表示自己和男友同居，目前都剛滿30且身邊的人陸續結婚，近日男友開始討論結婚的事情，她直言「煩惱到到現在還睡不著」。原PO透露，兩人的生活、個性、喜好都非常契合，同居以來生活習慣上幾乎沒有摩擦，喜歡的休閒娛樂和食物相似，經濟能力、家庭背景接近，外型也都是對方的理想型，唯一猶豫的點就是性生活不合。

原PO指出，男友說是工作壓力大所以慾望降低，但其實是每天都自己解決慾望，她無奈表示不想強迫男友，深怕對方更多壓力，所以這一年來自己總默默忍受。當男友提出想結婚時，她開始思考自己能不能接受一輩子無性，想到即使選擇分手並找到性生活契合的人，過幾年後還是可能走向無性，不確定是不是生活上合得來才是最重要的。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「絕對不要」、「他只是不想跟妳做，不是性慾低落」、「還沒結婚就無性，悲劇收場的機率90%」、「沒有性生活，慾望強烈的一方會無止境的妥協，慾望低落的一方會無止境的忽略 」、「無性，走到最後就是離婚」、「不要結婚，除非妳想要這樣無性過一生」、「看起來不是身體上的問題，也不是雙方溝通就解決，可以先跟男友去看伴侶諮商」。