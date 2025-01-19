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媳婦煮飯「不能跟公公同桌用餐」 她傻眼：什麼規矩？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友身為媳婦被規定必須煮飯，且不可與公公同桌用餐。圖片來源／ingimage
網友身為媳婦被規定必須煮飯，且不可與公公同桌用餐。圖片來源／ingimage

父權主義之下對於女性有許多不公平的要求，不過現代社會越來越進步，多數人早已拋開守舊的陳腐觀念，擁有性別平等的價值觀。然而竟有媳婦抱怨，她結婚後才知道「媳婦必須煮飯給全家吃，且不能跟公公同桌用餐」，讓她直呼傻眼。其他人笑稱「公公應該是在供桌上，所以才不能同桌吧？」

一名媳婦爆料公社發文表示，結婚後發現家庭習俗與自己原生家庭截然不同，煮飯給全家人吃後，她卻被明確告知不能與公婆一起上桌用餐，這種「媳婦不得與長輩同桌」的家規讓她感到不解。她形容這樣的規矩「讓人傻眼」，認為毫無必要，導致她不願再接受這樣的生活模式。

最終，她選擇將煮好的飯菜裝進碗裡回房吃，並以「算了，看電視我也爽」來化解心中的無奈。

該貼文引起網友熱烈討論，部分人認為這樣的傳統陳舊且不尊重女性，應該隨時代變遷而廢除；也有網友建議該名媳婦與丈夫及家人溝通，尋求改善家庭相處模式。此外，也有人支持她以輕鬆態度面對，認為尊重自己感受更重要。

其他網友紛紛留言「什麼年代了，婆家是有皇位要繼承？」、「我想問一下他們家老人知道清朝滅亡了嗎？」、「這是我奶奶年代的劇情，請問這是真的嗎？」、「那就不要煮給他們吃啊，他們要吃他們自己煮。自己煮自己要吃的，邊看電視邊吃更爽，還不用應酬其他人」、「這不是50年前才有的規定嗎？」、「不能跟公公同桌？那只好裝一份叫他滾去小茶几吃了」、「台南以前的大戶人家 對媳婦就是這樣」。

公公 婆家 媳婦 爆料公社 結婚

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