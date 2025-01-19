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公婆30年前借大伯400萬買房⋯妯娌只肯還本金！1句話讓公公氣送醫

聯合新聞網／ 綜合報導
網友公婆三十年前借錢給大伯買房。示意圖／ingimage
網友公婆三十年前借錢給大伯買房。示意圖／ingimage

親朋好友之間只要扯到錢，就可能會衍生爭執，有網友抱怨，她的公婆30年前借400萬元左右給大伯一家人買房，對方遲遲沒有打算還錢，如今年老需要醫藥費及看護費，要求大伯一家資助費用，想不到妯娌竟拒絕並表示「只願意還400萬元」，甚至說出一句話讓公公氣到緊急送醫。

一名網友爆料公社發文表示，其公婆為人和善，從不與他人計較。約30年前，大伯和妯娌向公婆借款400萬元，用以購買一棟透天厝作為出租用途。然而，這筆款項至今未歸還，公婆也從未催促對方償還。然而，隨著公公與婆婆年事已高，行動不便，且經常住院需要開銷，甚至需要請外傭照顧，家中經濟壓力漸增。

近日，公婆提出希望大伯能支付部分款項以聘請外傭，不料妯娌竟以「當年只借了400萬，就還你400萬」為由拒絕額外補償。對此，公公憤怒指出：「當年的房子如今價值至少6,000到7,000萬，你現在只還400萬，摸摸自己的良心過得去嗎？」

然而，妯娌冷漠回應：「你愛要不要？不要就算了。」這番話令公公氣得當場身體不適，隨後緊急送醫急救。

此事件引發網友熱議，不少人批評妯娌的態度冷酷，認為應該考慮長輩的現況，並公平處理金錢問題。同時，也有人提醒，家族間的金錢往來應該有明確約定，以免日後引發爭執。

不過網友們卻不挺公婆，留言「有沒有白紙黑字？沒有的話真的有還本金已經算很有良心囉！不然上法院盧可能什麼都沒有卻還要付裁判費喔，因為敗訴的要付裁判費」、「我覺得妯娌說的沒錯啊」、「債務追溯只有15年，30年後要債，打官司都很難贏」、「沒有白紙黑字，外人看來會變成眼饞人家買房大賺想分杯羹結果被打槍，乾脆問公公到底多少合理？」、「父母借錢給子女的，一般都不會索取利息，子女有承認借款又肯還本金已經算不錯，況且房子增值是他們自己的投資，有良心的補貼一些金額」。

然而也有人感嘆「活著絕不借錢或拿錢給小孩，要都掛自己名字，孝順到最後一天再給，否則這種王八是自己養出來的，自找的必輸人性大考驗」、「我家前陣子也出了一隻，10幾年前買房不夠跟我媽借了50萬，10幾年後一下說沒這件事，一下說有借但早還了，後面改口說忘了還，要還的時候還很生氣！」

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