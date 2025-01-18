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上廁所時無心一句話…她被5歲女兒「震撼教育」！全網稱讚：EQ超高

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期和朋友吃飯時，女兒悄悄在她耳邊說「我想要尿尿」，而她下意識地重複說「妳要尿尿？喔喔好，媽媽帶你去」，走到廁所後，女兒一席話便給她震撼教育。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，近期和朋友吃飯時，女兒悄悄在她耳邊說「我想要尿尿」，而她下意識地重複說「妳要尿尿？喔喔好，媽媽帶你去」，走到廁所後，女兒一席話便給她震撼教育。示意圖／Ingimage

養育小孩真的是一門學問，一名女網友分享，近期和朋友吃飯時，女兒悄悄在她耳邊說「我想要尿尿」，而她下意識地重複說「妳要尿尿？喔喔好，媽媽帶你去」，走到廁所後，女兒一席話便給她震撼教育。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示「今天我快5歲的女兒，震撼教育了我！」，指出近期在和朋友吃飯時，女兒因為想要上廁所，便悄悄在她耳邊說，自己當下沒想太多，就重複了一句「妳要尿尿？喔喔好，媽媽帶你去」。

這名女網友進一步說明，走到廁所後，女兒卻告訴她「媽媽，其實我想要大便。但是我不想要你在外面說『你想要大便？』我不喜歡你這樣說」，讓她當時頓了一下，馬上向女兒道歉，女兒也告訴她「妳可以說：『喔好，媽媽知道了』，這樣我們就可以一起去廁所」。

「我無心的反應，也是會傷到小朋友的自尊」，這名女網友表示，養育小孩真的是一起成長、一起學習，反思若今天是自己跟對方說要去廁所，結果朋友卻大聲回「妳要去大便？」，自己應該也會很傻眼，感受到「互相尊重，將心比心」的重要性。

貼文一出後，多數網友都表示「妳女兒有很強的溝通能力！很多時候即使是成年人，面對不喜歡的事情，亦無法如此清楚地表達，自己為何不喜歡，以及希望別人怎麼做」、「女兒跟媽咪溝通好棒唷」、「女兒很會表達和溝通呢」、「女兒小小年紀，情商好好」、「好棒的親子互動，媽媽跟女兒都EQ超高」、「這分享勝過很多教育專家，感謝！」、「我要給媽媽鼓掌，不只是女兒很棒，也因為妳是一個願意傾聽的媽媽！從對話完全看得出來，妳尊重、愛這個孩子」。

小孩 廁所 溝通 親子

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