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孩子從父姓、從母姓誰決定？ 眾人建議1方法：最公平

聯合新聞網／ 綜合報導
華人是父系社會，孩子出生通常都從父姓。 示意圖／ingimage
華人是父系社會，孩子出生通常都從父姓。 示意圖／ingimage

華人社會自古至今都是父系社會，也因此孩子出生後都是遵從父親姓氏。有一名網友表示，女友月經遲遲沒來，得知懷孕後，女方的爸媽要求孩子從母姓，但他父母不願意，最後搞到雙方家庭關係變得很僵，讓他不知如何是好。

原PO在Dcard發文表示，自己很願意負責任，也有能力撫養小孩，但女友的爸媽卻要求孩子要從母姓，理由是女友是獨生女，不希望姓氏斷後，當然這樣的要求也被原PO父母拒絕。

他說自己還有個哥哥，因此沒有斷後的問題，孩子跟不跟自己姓無所謂，但不想雙方撕破臉，因此提議再生一個孩子，無論性別都隨母姓。這下換女友父母不願意，不滿為何第二個孩子才能從母姓，而原PO爸媽則認為孩子從父姓是天經地義的事。

眼看雙方家長從原本關係不錯，如今卻鬧得很僵，原PO相當無奈，不知道該怎麼處理比較好，只好上網詢問大家的看法。

貼文一出，留言一面倒力挺女方，「當女人好可憐，即使是獨生女，懷胎10月生的孩子，還要看盡婆家臉色，忍氣吞聲的從父姓」、「隨父姓哪是天經地義？」、「你們一定會有第二胎嗎？女友跟你想法一致嗎？」、「小孩隨父姓是天經地義的這件事，請問是在法律的哪一條上面？」、「你的孩子你不能決定嗎？還要看你爸媽臉色？」、「看完只覺得難怪現在很多聰明的女人都不登記，這種未來婆家吃相有夠難看」。

還有網友認為雙方還沒結婚，孩子依規定是從母姓，「結婚了嗎？沒結前，胎兒都屬於媽媽」、「都說是女友了，孩子隨母姓，天經地義，還合法」、「你先想辦法求她跟你結婚吧，不然她們家根本不用鳥你什麼第幾胎跟父姓，沒有婚姻束縛小孩全是女方決定，根本不用跟你討論」、「還沒結婚，母姓沒問題啊。懷胎十月的是她又不是你，有什麼立場要求孩子從父姓？」、「以法律來說隨母姓才是天經地義喔！只要她不跟你結婚絕對是隨母姓，並且小孩跟婚生子女權益是一樣的，所以叫你父母閉嘴吧」。

也有人建議用抽籤來決定，「可以在戶政抽籤呀」、「現行律法夫妻可以抽籤決定姓氏唷」、「有爭議就抽籤啊」、「最簡單就抽籤」、「抽籤最公平」。

懷孕

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