婆婆返還老公1物品 媳婦驚喜嗨喊：今年好過年了

不少人小時候過年拿到紅包時，都會被爸媽給收走，最後能不能拿得回來也不一定。有一名女網友透露老公從小紅包都被收走，婆婆日前突然將這些錢還給他們，讓她相當驚喜，其他網友們也非常羨慕。

這名女網友在臉書「毒菇九賤婆媳討論區」發文表示，婆婆日前突然對她說「妳老公從小到大的紅包錢，我都幫他存起來，現在也該還給你們了」，她聽了半信半疑，沒想到查詢帳戶，真的收到將近120萬元的匯款，讓原PO驚訝地直呼，「真是太讚啦，今年好過年了，今晚馬上煎牛排幫老公補補」。

貼文讓不少人羨慕稱讚，「這婆婆也太好了」、「妳婆婆人太好了吧？前世燒好香才能夠遇到怎麼大方又度量大的好婆婆」、「遇到好婆婆，好好珍惜，老了記得照顧她」、「好福氣有這麼好的婆婆，過年要包大紅包感謝婆婆才是」、「這片牛排太值錢了」、「婆婆太優秀了，竟然沒私吞小孩壓歲錢」、「婆婆還缺媳婦嗎？」、「人間還是有好婆婆的」、「這婆婆根本親媽等級」。

也有網友分享自身經驗，「小時候我媽媽只會說『我先幫你存起來』，長大後會說『都幫你付學費了』，妳這筆錢真的是撿到的」、「小時候我媽只會說紅包錢要拿來繳學費」、「很幸運欸妳，我也都給小孩存起來，一毛未動，真的覺得小孩的還是要屬於他們自己的」。