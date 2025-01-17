不選年輕的？她不解為何有男生喜歡「姐姐」 網：成熟好溝通

每個人擇偶的喜好各不相同，不同年齡層都有各自的魅力。一名女網友發文，稱她已經30多歲了，仍然被大學的弟弟搭訕，且非常有意想進一步了解她，讓她感到困惑，她以為男生理應喜歡年輕漂亮的女性，但卻有男生喜歡「姐姐」。對此，網友們解答因為姐姐「思想成熟好溝通」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己已經30多歲了，但因為長相年輕且有氣質的緣故，走在路上經常被高中生或大學生偷看，而她最近就被一個大學生弟弟搭訕。原PO表示，弟弟人很好，雖沒問年齡但也知道彼此年紀差很多，也都會直接叫她「姐姐」。

原PO表示，這位弟弟思想很成熟，情緒穩定也很樂觀積極，一直想約她出去吃飯，想進一步了解原PO，但原PO十分好奇，照理說年輕男性不是應該選擇20多歲年輕漂亮的女性嗎？為何會有男生喜歡年齡更大的「姐姐」呢？

此文一出，有網友提出解答，認為姐姐思想成熟，更好溝通，「我是女生我也喜歡姐姐啊，因為姐姐成熟，妳喜歡幼稚會一直鬧的嗎？然後靠不住的那種」、「只喜歡姐姐，因為姐姐成熟又獨立」、「感覺姐姐思想成熟好溝通」、「我也喜歡年紀比自己大一些些的，因為姐姐們都比較成熟，跟她們聊天真的非常舒服」。

也有網友指出，姐姐比較會「照顧」人，「比起照顧人，我喜歡被照顧，被太黏人的前任搞得心很累」、「人有慕強心理跟想被照顧的心理，姐姐剛好能滿足上述需求」、「每次都是男生照顧女生，男生也想要女生照顧啊」、「照顧妹妹很累，但被姐姐照顧很舒心」。

也有網友分享自身的經驗，「姐弟戀來了，我男友是覺得妹妹很盧、情緒管理低下、為了無聊的事無理取鬧、把簡單的事情變得複雜」、「男友小我四歲，我們很常吵架，有時候都覺得為什麼喜歡我，我不有錢也不成熟也很黏，大家說的姐姐特色我都沒有」。