超貼心！妹妹男友吃火鍋幫「剝蝦」她好心動 網：小心表面工夫

會幫女友「剝蝦」的男生通常會讓人溫柔、貼心的感覺。一名女網友發文，稱她妹妹的男友在吃火鍋時，會幫她剝蝦，讓她感到很貼心，甚至有種想跟他交往的感覺，對此，網友們卻認為男友只是在做「表面工夫」而已，不能代表什麼。

一名女網友在Dcard發文，表示妹妹約她一起吃火鍋，帶著男友一起來吃，當天妹妹和男友走出捷運站時，她就發現男友都會幫妹妹拿厚外套和其他物品，並且走路時都會護著他們，讓她們走人行道內側，當時她就覺得這個男友很「貼心」。

原PO表示，在吃火鍋時，當姊妹兩人去廁所洗手，男友就已經把要喝的飲料、沾醬都準備好了，且火鍋上來時，男友主動幫忙剝蝦，並表示：「我來剝就好，一個人手髒就好了」，用餐結束後，原PO甚至有想跟他交往的想法，並表示這樣的男友真的很貼心。

此文一出，有網友質疑男友只是「表面工夫」而已，不能代表什麼，「確定不是表面功夫嗎，我老公提親那天雙方家長都在，他主動幫我剝蝦，男方家長都傻眼，覺得他對女友很貼心，明明平常都懶得吃蝦，殊不知平常都是我在幫他剝蝦」、「剝蝦真的不代表什麼，他今天也幫姐姐剝蝦，改天和女同事出去以他的個性會不會也會幫忙」、「貼心能當飯吃嗎？且說不定是做足表面功夫而已」。

不過也有網友認為貼心的男友很加分，「有時候跟長相還有有不有錢沒啥關係，有些細節女生真的是會看在眼裡而且加分」、「我哥哥跟我先生也都是這樣子的人呢，溫柔體貼的男人確實更讓女生心動，但也要好好拿捏分寸，不懂事的女生很容易當成理所當然」。