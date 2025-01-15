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「邊界感」婆婆突陪試婚紗 準媳婦獲知理由鼻酸：距離變近了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard分享自己和婆婆試穿婚紗的暖心故事。 示意圖／Ingimage
一名女網友在Dcard分享自己和婆婆試穿婚紗的暖心故事。 示意圖／Ingimage

婆媳關係是不少家庭的千古難題，不過也不乏溫馨故事。一名女網友在Dcard分享婆婆自她備婚以來就保持邊界感，卻在要試婚紗時卻說要陪著去，這讓她不禁擔心是不是會被干涉，結果最後只是在一旁提供意見與協助，伴她順利挑完禮服。事後她才得知，婆婆年輕時並沒有拍過婚紗照，因此一直有些遺憾，這讓她忍不住淚崩：「心酸酸的」。

原PO表示婆婆平常超有邊界感，逢年過節時才會一起吃飯，卻突然問她可不可以一起挑婚紗，讓她非常不安。沒想到最後婆婆給的建議都很有建設性，還會根據不同禮服版型給意見，重點是不強迫她接受，還深怕她覺得不舒服。她忍不住告白，「光從這件事情上，我就覺得特別幸運有遇到好婆婆」。

後來透過先生她才知道，婆婆年輕時其實沒有拍過婚紗照，因此心裡多多少少有遺憾，才特別積極說要一起挑。她坦言「聽完內心酸酸的，卻也感覺跟婆婆的距離又變近了一些」，挑完婚紗後婆婆繼續與她保持適當距離不再干涉。原PO表示讓夫妻擁有更多的空間與自由，真心覺得感謝，也希望婚後的相處能保持這樣的和諧與尊重。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「看起來妳跟婆婆的相處真的很融洽，好羨慕」、「就是個有禮貌跟修養的長輩」、「感覺婆婆的邊界感是怕你們覺得她干涉太多所以特別建立起來的，妳很幸運」、「如果是我，我婚後會再找時間讓婆婆挑婚紗，來拍個全家福之類的」、「好棒的婆婆！妳太幸運啦。如果可以的話帶婆婆去拍個婚紗吧！」。

婆婆 婚紗

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