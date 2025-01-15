羨慕媽媽…她想找會「養老婆」丈夫 網點出現實：先提升自己

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友希望找會照顧老婆，且願意負擔整個家庭費用的男性。示意圖／ingimage
一名女網友希望找會照顧老婆，且願意負擔整個家庭費用的男性。示意圖／ingimage

每個人對於另一半的條件不盡相同。一名女網友發文，稱她希望找和她爸爸一樣，會照顧老婆且願意負擔整個家庭費用的男性。對此，網友們認為她自身也必須具備足夠優秀的條件，否則「現實很骨感」。

一名女網友在Dcard發文，稱她希望找到跟她爸爸一樣會照顧媽媽的男人，爸爸每個月會給媽媽5萬生活費，包括小孩的花費也是由他全額負擔，讓媽媽從年輕到現在都過得很開心，讓原PO相當羨慕。

原PO表示，她發現同齡男生很少會有「養老婆」的想法，大多都希望能夠雙薪，共同支撐家庭的經濟。原PO透露，她自己也能出去工作，但還是希望能找到願意負擔整個家庭經濟的男生，並且能給女生生活費，這種男性會讓她感覺很有責任感。但她也坦言，不知道此類男性挑另一半有何條件，也不曉得從何找起，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為原PO自身也要足夠優秀、增進自己，否則別人看不上，「夢想很美好，現實很骨感，就像考大學一樣，優勢越多越有機會，如果妳有相貌、身材、氣質、談吐、學歷，相信是妳挑別人，而不是別人挑妳」、「如果妳只是幻想著能有那樣，但自身的能力不足，卻永遠把標準訂成那樣，那妳單身的可能性會非常高。那樣的話，妳與其寄望於每個月誰多給妳5萬元，不如好好做好自己的理財投資規劃」。

也有網友分享自身的經歷，「我的老公就是這樣的人喔，但是不得不說那是因為他賺很多，所以對他來說負擔家庭開銷就是小錢而已，找一般的男生比較難，心有餘而力不足，還是要往高收入男生找才有辦法」、「我老公養我啊，但是他為什麼心甘情願養我，因為家裡所有事都由我一手包辦，每天煮飯、一個禮拜不重複菜色，家裡也是我在打掃」。

兩性關係 夫妻關係

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