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「擔心老爸沒吃飯」妻假日總回娘家補冰箱！夫嗆一句話網砲轟

聯合新聞網／ 綜合報導
妻子假日就回娘家，他無奈喊內心不平衡。 示意圖／ingimage
妻子假日就回娘家，他無奈喊內心不平衡。 示意圖／ingimage

現代風氣不再如過去傳統保守，女性即使結婚嫁人也可以隨時回娘家。一名網友在Dcard上發文抱怨，住家和娘家在同縣市，因此妻子不僅常回娘家，還會順便幫冰箱補貨。回娘家的理由五花八門，還說「擔心爸爸沒吃飯」，然而娘家明明有其他家人同住，他不解哀號「假日為什麼非得就要妳去買」。

原PO強調未要求妻子不能回娘家，但妻子假日就是回去，還會順便看娘家冰箱缺什麼東西就補什麼。他不解表示明明有未婚的姊姊及弟弟和岳父同住，妻子仍擔心岳父沒飯吃。原PO忍不住喊，「嫁出去的女兒，多少人初二才能回娘家？妳要回娘家我也覺得沒問題，只是說出來的事由，讓人覺得妳娘家沒妳不行嗎？」

原PO補充，知道妻子孝順，但她對娘家與自家的行為反差讓自己很不平衡，兩人育有一子，雙方薪水各自管，平日由妻子育兒，學費及生活費用都由原PO出。原PO抱怨，因為工作的關係，夫妻平常分隔兩地，好不容易假日妻子又總跑回娘家，很多時候想規劃出遊，但卻沒有辦法。雖然知道妻子的各種理由都只是想回娘家的藉口，他不會拒絕，但也坦言「心情上很不舒服」。

不少網友看到「嫁出去的女兒，多少人初二才能回娘家」非常不滿，嗆道「是不是你家沒溫暖，所以要回娘家取暖」、「平常她一個人帶小孩，假日回娘家還要被你說，她平常日不就在照顧你們家」、「你平日晚上可以隨意休息，老婆假日還得陪你出去玩」。

也有不少網友表示理解原PO的心情，「只有假日才能相處，但老婆還是都跑回娘家，感覺沒有把小家庭放首位」、「重點不是計較花錢，日常照顧娘家也沒問題，太太似乎沒有嘗試將心思放在難得的夫妻相處上」、「交換立場想我也會蠻不高興的，雖然爸爸很重要，但我身為你的另一半，也想要被重視」。

冰箱 回娘家 妻子 薪水

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