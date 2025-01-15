沒邊界感？驚見天秤女友頭靠「男閨密」 他焦慮：還能走下去嗎？

女友和男閨密可以親密到什麼程度？一名網友在Dcard抒發心情，無奈表示女友生性愛好自由，而起初他也不以為意，然而近日卻發現女友時常出門的對象都是男性，更讓他無法接受的是，有一次不小心撞見女友把頭靠在「男閨密」肩膀上，他坦言「看起來很親密，完全不像普通朋友的互動」。

原PO表示自己和女友是大學時認識的，在一起後兩人相處融洽，女友很有魅力，性格開朗，也很愛社交。通常女友週末會留一天陪原PO，另一半時間跟朋友聚會，對此他表示尊重，畢竟每個人都需要自己的生活圈。然而兩個月前，無意間看到女友和她口中的「男閨密」在咖啡廳，讓他相當不舒服的是女友把頭靠在對方肩上，男生的手也搭在女友肩上。事後原PO忍不住問起，兩人卻大吵一架。女友強調自己是天秤座天性本如此，也解釋男生對她沒有意思。

原PO坦言心裡真的很難過，他認為感情應該有界線，尤其是對異性的互動。自己雖然曾經嘗試溝通底線，女友卻覺得小題大作，還隱約透露出「你能找到像我這樣的女生就偷笑了」的感覺。

這讓他開始質疑兩人之間的感情是否還有平等和尊重。原PO表示不想因為這件事一次次吵架，也無法接受她總是跟其他男生有超越普通朋友的肢體接觸。傷心喊「我真的很喜歡她，不想因為這些問題就放棄這段感情」，但另一方面也擔心長久下去，自己的付出和在意會被她認為是「小氣」或「不信任」。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「你的原則是你的原則，如果對方不尊重你的原則，代表戀愛已經不平衡了」、「不能接受就分手，那她的個人習慣，她不覺得要改也不打算改」、「完全是女友毫無邊界感，不能接受，繼續交往就不是一段健康的關係，你值得與你相同價值觀的人」、「溝通過了還是一樣的話，不能接受建議分開，不然你會每天一萬個小劇場把自己搞得神經兮兮的」。