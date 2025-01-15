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師問家長職業…小一女回我爸「搬磚的」 父大罵：抖音害人不淺

聯合新聞網／ BabyHome
兒童使用手機示意圖，與本文無關。
兒童使用手機示意圖，與本文無關。

【文：武美齡】

現在國小生擁有手機且愛看短影音者不在少數，一位爸爸在社群分享就讀小一的女兒，竟告訴老師爸爸的職業是「搬磚的」，讓他氣到上網大罵「真是他Ｏ的」。

一位爸爸在社群社團中分享，就讀小一的女兒某日放學回家表示「老師說學生資料沒寫到老爸的職業」，爸爸好奇她如何回覆老師，沒想到女兒竟回「我爸是『搬磚』的」，讓這位爸爸怒氣沖天，提到「大陸短視頻真是害人不淺......真是他Ｏ的」。

網友聞訊後表示，「大陸影片搬磚的都是什麼北極戰龍皇尊、隱藏高人」、「搬磚台灣大陸通用，但台灣大多說土水或水電」、「抖音一響，父母白養」、「還好啦！看開點，已經深入各個環境了，工作、開會、朋友聊天都加減會聽到，只要小孩考試不要給我亂寫就好」。

有網友特別解釋「搬磚」的多種延伸意思：

1.勞動階級在工地裡搬磚頭、雜物的工人，台灣統稱做體力活的，或做工的人

2.正在打麻將的人，搬磚、砌磚

3.有錢人家裡有金磚、錢磚的，意指是不用工作的人

許多網友家長表示，自家孩子或朋友也有類似狀況，「我兒子也是一直講大陸用語，一下走你，一下充電寶，一下我㫢」、「我小兒子也是講什麼牛B，還有朋友說去看煙花」。此外，另有網友善意提醒這位爸爸，「臺灣叫短影音，不叫短視頻」」、「注意身教言教，不要自己看抖音笑嘻嘻，卻跟孩子說別看那種髒東西」。

朋友 爸爸

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