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哪種人最容易劈腿？ 專家揭「1習慣」高機率出軌：吃飯時觀察

聯合新聞網／ 綜合報導
專家指出一習慣容易出軌，建議吃飯時可觀察。 示意圖／ingimage
專家指出一習慣容易出軌，建議吃飯時可觀察。 示意圖／ingimage

愛情最忌諱的就是背叛，然而「出軌行為」卻時常發生在我們周遭，甚至是自己身上。該如何看出對象會不會出軌呢？台北同伴心理諮商所所長余佳蓉透露，平時就習慣「迴避衝突」的人有較高的機率出軌，如果想判斷可以透過「吃飯」觀察。

余佳蓉在臉書粉絲專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」發布影片指出，劈腿一般有一就有二，除非中間換了對象。假設劈腿後仍是同一個對象，內心的需求持續不被滿足，就有可能繼續劈腿下去。

俗話說「劈腿只分0次和100次」，想要避免與容易劈腿的人交往可以透過吃飯來觀察，余佳蓉指出，因為習慣「迴避衝突」者有更高的機率出軌，因此吃飯時可以觀察對方的態度。假設今天餐點送錯，對方選擇默默接受而不是反映，這樣的人就是相對高風險的族群。

余佳蓉表示，這類人習慣性避免衝突，忍到受不了之後才會意識到「另一半做的事情和自己想的不一樣」，在與第三者接觸後發現「真正需求」後，受不了誘惑變成劈腿。透過自己的諮商經驗，余佳容提醒戀愛時「回到自己真正的需求、自己的感覺是什麼，是非常重要的，千萬不要有欺騙自己的感覺」。

出軌 心理諮商 戀愛

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遇到瓶頸別沮喪，先讚美自己已經裝滿了一瓶。

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