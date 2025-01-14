交友軟體無真愛？她嘆遇不到對的人 網：隨緣就好

現代人生活繁忙，不少人選擇用交友軟體想更有效率的尋找對象。一名女網友在Dcard發布貼文表示自己使用交友軟體半年，雖然有過幾個對象，但都在約出門後不了了之，她忍不住懷疑「難道男生們普遍認為只見一次，就決定了後續發展」，貼文曝光後網友表示也很看緣分。

原PO表示第一次下載交友軟體，還一次用了2種不同版本，半年來的使用結果發現都在循環，過程不外乎是打招呼聊天、約出門吃飯或是出去玩、互相加Line、繼續聊幾天，最後無疾而終。她回憶明明第一次見面過程都蠻愉快的，男生也都有說有笑，讓她以為還有機會再約見面繼續了解。

然而結果是都不了了之，她納悶是男生只需見一次就可以判斷合不合適，還是選擇太多了。她無奈喊「不透過網路，身邊實在沒有異性朋友的機會」，並表示知道自己身條件普通，所以沒有越級打怪，但還是找不到對象真的很疑惑，好奇問「大家平均大概都滑多久，然後成為男女朋友的？」

貼文曝光後網友紛紛回覆「不要帶著目的去玩，會遇到就是會遇到」、「我遇到的雖然後續會持續跟我聊，但每個見面相處後，他們都是為了跟我上床」、「不用糾結滑多久，很多時候是運氣問題，平常心，其他一切交給緣份」、「其實覺得有時候跟運氣也很有關係」、「在放棄交友的情況下，在現實認識現在的男朋友，而且是跟前面的所有人比起來最適合我的一個，緣分真的很玄」。