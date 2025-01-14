再窮也要名錶？無業夫拒賣勞力士養家 孕妻淚訴：靠我扛家計

手錶比什麼都重要？一名人妻在Dcard發文淚訴，丈夫曾經好賭負債幾乎敗光所有家產，如今孩子即將出世，戶頭的金額根本無法負荷未來開銷，想到他手上還有一支勞力士手錶便希望可以賣掉，沒想到先生卻拒絕道「手錶是最重要的東西」，還說可以去借錢。因為先生沒有收入，懷孕的她已經扛下整個家的生計，如今對方連錶都不願意賣，讓她心碎喊「為什麼老公就不能替我和小孩的未來想想呢」。

原PO表示先生兩年前買了一支勞力士，一年前積欠賭債被催，把所有錢都拿去還，每個月還有貸款。而自己目前懷孕9個多月，且需剖腹，所以需要10萬左右，小孩的東西目前也都是娘家資助了10幾萬買好。因此她近日與先生討論把手錶賣掉，至少可以挹注7、80萬，拿來生小孩、還娘家錢、規劃蜜月以及養小孩。

她補充，先生從去年11月開始沒有收入，全靠她一個月3、4萬薪水過活，但先生仍覺得手錶是最重要的東西，直言「繼續談賣手錶這件事只會傷感情」。她無奈表示現在雖然住娘家，但也要規劃以後搬出去住，身上沒錢真的很沒安全感，知道每個人生命中一定有非常重要的東西，但窮途末路時難道先生還是選擇和手錶過活嗎？回頭看自己對家裡的付出，讓她忍不住喊「想一想真的越想越過不去」。

貼文曝光後網友紛紛提出建言，「愛賭收入不穩定又不顧家的還算男人嗎」、「都沒錢了還想著蜜月旅行，沒錢當初就不要生」、「好可憐的小孩，賭個精光不負責任還無業的爸，戀愛腦不願停損還啃老的媽」、「被這種人拖著一輩子被錢追著跑的生活你可以先想像一下，多為自己和孩子著想吧」、「趕緊離婚吧，我覺得這種沒錢的狀況，早晚會再發生」。