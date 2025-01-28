「天菜女友」突曝離婚有小孩！他難忍過年一情境：該如何體諒

一名網友在Dcard抒發心情，表示自己交了新女友，對方的條件完全是他的「人生最佳首選」。然而好景不長，近日得知對方是一位已離婚的單親媽媽，和前夫也還有聯絡，想到接下來的生活時不時就會出現前夫、小孩讓他陷入兩難，也因為自己是由單親媽媽養大，心情相當複雜，很猶豫該不該走下去。

原PO表示女友不論是外型、經濟情況、學經歷、身材、興趣樣樣完美，簡直是「天菜」。某天對方要出差而他去送機，向來準時的女友罕見遲到，在機場看到雀躍的他，面色凝重地透露「你等下會看到我前夫，還有兒子」。他表示當下實在反應不過來，雖然安慰女友說可以「努力一下」，但想到日後生活就沒辦法釋懷，坦言暫時不想跟小孩有來往，因為還沒準備好。

他表示去年開始，女友就有數不清的尾牙聚餐，已經沒什麼機會相處，現在快過年，女方又坦承年夜飯會為了小孩到前夫家守歲過夜，這讓他無法接受。原PO強調知道要體諒對方，而且自己也快40歲，身邊的女性又多數不合拍，但自從知道女友秘密後，每天都在煩惱與單親媽媽的交往困境。

貼文曝光後網友紛紛給出建議，「如果小孩能接受新爸爸，一切好談，如果小孩討厭新爸爸，媽媽要面臨選擇小孩還是犧牲你」、「我是覺得如果一開始沒有表明，通常都有問題」、「她交往後才告訴你她有孩子，已經欺騙在先了」、「你不要急著做決定，再試看看溝通看看吧」、「就看自己能不能接受囉！之後結婚，這個被剝奪感應該會更明顯，女生要顧兩邊的家庭」。