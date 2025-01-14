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丈夫體貼、公婆尊重…幸福人妻糾結「婚後AA」 眾人全搖頭：太不知足

聯合新聞網／ 綜合報導
人妻抱怨婚後開銷AA制，網友反勸珍惜。 示意圖／Ingimage
人妻抱怨婚後開銷AA制，網友反勸珍惜。 示意圖／Ingimage

夫妻婚後的財產分配通常依據兩人共識決定，一名女網友在Dcard發文透露，自己婚後生活非常美滿，不僅有老公無微不至的照顧，更有貼心又尊重他們的公婆。唯一在意的點是先生並沒有包攬所有家庭開銷，兩人是每個月各自拿8000元做共同基金，其他自行使用，因為看到許多家庭都由男方負責全額，她越想越糾結。

原PO表示婚後老公一直對她很好，每天叫她起床並為她準備早餐、上下班接送，家事和寵物也都老公負責。因為她不喜歡小孩，老公同意不生，公婆也都接受。不僅如此，公婆準備新房給他們住，雖然就買在公婆家隔壁棟，但結婚至今公婆都未曾來訪，非常尊重私人空間；婆婆每天還會順便煮兩夫妻的晚飯，但不用一起吃，都是先生盛好回家。

雖然過著人人羨慕的新婚生活，然而仍有一件事讓她耿耿於懷，就是兩人開銷並不是老公全包。她坦言老公在紀念日、生日都會買不便宜的禮物給她，但日常花費多使用兩人的共同基金。她補充雖然目前工作賺得比老公多一點，但老公也承諾日後薪水提升就讓她不用工作。原PO表示看到很多文章都覺得婚後沒有人在AA，應該要由男方全付等等，加上公公也都全額繳給婆婆，所以她才越來越在意這件事。

貼文曝光後網友紛紛勸她惜福，「妳這個叫得寸進尺」、「為什麼要看別人怎麽做，就打亂自己家庭的運作模式」、「妳老公做成這樣，還遇不到珍惜這一切的另一半，真為他感到遺憾」、「身在福中不知福，無語了」、「房子、公司上下班交通、寵物照顧都老公負責了，妳就出8000而已，叫什麼AA」。

原PO後來也回應網友的批評指教，感謝罵醒她的人，表示她知道老公付出很多，應該要懂得感恩和知足，「我會好好珍惜現在所擁有的生活」。

AA制 夫妻關係

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