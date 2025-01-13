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帶鮑魚禮盒回婆家準備過年 一放下秒被小姑截胡：我婆婆也喜歡

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媳婦送新年禮盒給婆家，才剛放下就被小姑截胡。示意圖／ingimage
一名媳婦送新年禮盒給婆家，才剛放下就被小姑截胡。示意圖／ingimage

妯娌問題常常困擾許多家庭，日前有位媳婦抱怨，她帶了鮑魚禮盒到公婆家，讓大家一起吃美食，新年團圓時光更有氣氛，沒想到還沒放下禮盒，小姑就直接笑著說「這禮盒不錯，我婆婆最喜歡這種實用的東西，我拿去給她好了」，讓原PO無奈表示「居然被小姑這樣『截胡』」。

一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她跟老公因為過年要出國，所以提前到婆家吃飯，帶了鮑魚禮盒去，想讓大家一起吃點好吃的，結果還沒放下禮盒，小姑一看到就笑著說「哎呀，這禮盒不錯！我婆婆最喜歡這種實用的東西，我拿去給她好了！」邊說邊把禮盒拿到冰箱旁邊放著，讓原PO當下十分傻眼，心想「這不是我們送來的嗎？」

原PO無奈表示「小姑沒有先問過我，直接說要『拿去送人』，我當場真的尷尬又無言，我原先是抱著一份心意，特地選了海鮮禮盒，整個包裝精緻又大方，過年大家一起煮湯、紅燒都不錯，誰知道竟然被小姑這樣截胡」，她補充「重點是小姑好像沒覺得這樣有什麼不對，我只好尷尬地笑笑，旁邊的老公也不知道該說什麼，只能乾笑幾聲帶過」。

文章曝光後，有網友建議「有話直說，不然以後內傷的是自己」、「至少告知公婆一聲，小姑說禮盒她要了，告知過就讓小姑跟公婆自己處理」、「跟公婆說一聲，你們有拿高級鮑魚禮盒要孝順他們，提醒公婆記得要吃，不要送人了，這樣就很高級」、「怎麼沒有說『妳婆婆喜歡，我婆婆更愛』，然後直接拿回來？」、「越不吭聲只會讓她更得寸進尺，要是我就直接拆開來煮了，怎麼可能有機會讓她帶走，還會嗆她一番」。

小姑 禮盒

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