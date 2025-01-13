泡湯不小心尿褲子！男友不耐大喊「怎麼弄的」 她傻眼

情緒穩定的另一半很重要！一名女網友在Dcard上抱怨，近日自己和男友前往北投泡湯，排隊期間尿急沒忍住，向男友暗示「褲子濕了」未獲安慰，對方居然在大庭廣眾下開始不耐煩地逼問，尷尬的她只好決定直接回家，事後越想越氣的原PO表示「整個傻爆眼，根本一點都不會為人著想」。

原PO表示近日晚上和男友到北投知名溫泉想泡湯，買完票後因為尿急先去上廁所留男友排隊。結果太急來不及脫褲子就漏了一些尿，導致褲子濕了一部分。原PO出來後向男友說不小心把褲子弄濕，不想坐在椅子上排隊，男友居然大發雷霆，不耐煩的逼問她「是怎麼弄的、用到多少」，還一直叫原PO先坐著。

原PO生氣的回憶道「重點是旁邊都是排隊的人，他一直大聲逼問，害我整個超級尷尬又離不開」，為了化解尷尬，她只能解釋就是弄濕了不能坐下，可以先站著就好，但男友仍然咄咄逼人一直逼問，甚至威脅不說清楚情況就把湯屋的票撕掉，眼看原PO不回話就冷冷拋下一句「那算了，給妳自己做決定」。最終兩人就直接回家，原PO不滿道「騎冷到不行的山路跑上跑下，溫泉也沒泡到」，滿心歡喜的溫泉之旅變成這樣讓她非常無奈。

貼文曝光後網友紛紛傻眼回覆，「從頭到尾沒看懂他為什麼生氣了」、「他只在乎他自己，不會站在妳的立場想」、「這種自私自利不管別人死活的人，不管是男友或是朋友都建議遠離」、「情緒控管很差，快過年了趕緊分」、「他會生氣是覺得丟臉。換句話說他的臉面比較重要，加上偏激的行為，跟這種人在一起他隨時會拋棄妳，絕對是爛對象」。