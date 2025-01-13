回家前都會刪訊息...她怒揭老公跟女同事親密聊天：真的很痛

如果另一半回家前都會刪光跟女同事的聊天紀錄，妳會懷疑他出軌嗎？一名女網友發文，稱她的老公一直都在跟女同事親密聊天，甚至回家前都會刪除對話紀錄，讓她感到很心痛，但也懷疑是否是自己「小題大作」。

一名女網友在Dcard發文，表示老公近期參加公司尾牙，車程比平時多20分鐘，她擔心打電話給老公，卻發現他在通話中，回家後她要求老公交出手機，老公反應卻很奇怪，不願交出手機，在逼問下才得知，老公一直有跟一名女同事聊天，聊了好幾個月，每次回家前都會「刪除訊息」。

原PO表示，老公跟她保證沒出軌，但他平時是會隱匿事實的人，原PO猜想老公跟女同事的關係應該比他描述得更親密，讓原PO感到十分「心痛」，想和老公離婚，但老公一直求和，甚至說把錢都給她管、房子改登記她名下，原PO仍覺得「回不去」了，但也會懷疑是否是自己小題大作。

此文一出，不少網友建議離婚，且房子跟錢要先拿，「房子跟錢先拿，如果可以，文字紀錄這兩部份是贈與，這樣之後就算離婚也不會被算入夫妻剩餘財產做分配」、「房子如果是婚後財產改名沒什麼差別，相信妳的直覺，該離就離，這種人後面肯定還會有一堆出軌事件出來」、「下週一直接去把房子的名字改成妳的了啊，然後說好的錢都放妳這也記得要討」。

也有網友分享相關經驗，「我前夫也是外遇女同事，知道後我果斷帶小孩離開他回娘家，找律師談離婚。當他外遇的那一刻，他心裡早就沒有妳了」、「我之前也遇過類似的事，老公的女同事常常打電話給我老公問工作上的事情，說不會做，請我老公教她，還曾經晚上11點多打過來講了快半小時」、「我老公在科技業，也是跟女同事，他們承認的部分永遠都是輕描淡寫，妳有多少證據，他才承認多少事」。