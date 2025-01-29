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過年發紅包給公婆是義務？人妻心裡難平衡：老公被窮養長大

聯合新聞網／ 綜合報導
包紅包給公婆是義務嗎？一名人妻對此無法接受。 示意圖／ingimage
包紅包給公婆是義務嗎？一名人妻對此無法接受。 示意圖／ingimage

紅包是許多人最期待的春節習俗之一，不過公婆是必包對象嗎？一名女網友在Dcard上發文詢問「過年一定要包紅包給公婆嗎」，她表示今年是第一次回婆家過年，先生表示往年都有習慣包給爸媽，然而她卻猶豫，因為自家並沒有這個習慣，而且公婆對她也不大方甚至有些吝嗇，想問問網友看法。

原PO透露，今年剛結婚，第一次一起過年，因此蠻多事情都沒概念。先生說出社會以來每年過年都有包紅包給父母，沒包感覺不太好，因為其他手足都有。不過根據她的了解，先生算是被窮養大的，不怎麼被重視，直到先生升官加薪後，公婆才什麼費用都要找她們夫妻倆。

她回憶公婆對她也有點一毛不拔，反而是自己偶爾會買點魚肉補給品給兩老，現在又知道每年過年還得包紅包，心裡很不平衡。原PO補充，公婆年紀也才60上下，大約十多年前就自主不工作。因為娘家是可包可不包，父母收到還會退回深怕子女花錢，所以她認為紅包本就是看人心意，到夫家卻變成義務，讓她很難接受。

貼文曝光網友紛紛提供自家的做法和建議，「先生包就好了，以夫妻的名義公婆各一包，我還會收到婆婆的紅包呢」、「公婆沒養妳，為什麼要包」、「老公包給婆婆，我包給我娘家爸媽，自己負責自己爸媽」、「夫妻名義合包，各自負責」、「我公公還會包紅包給我，收到時還蠻開心的」、「我是覺得各自父母各自負責，如果我先生對我包紅包給娘家有意見，我會覺得很不滿」。

公婆 婆媳紛爭 春節 紅包

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