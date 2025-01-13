25歲奉子成婚…前夫不養女兒、娘家嚴苛 單親媽淚訴：2周只能休1天

近日一名女網友在Dcard抒發心情，透露自己25歲時有過一場奉子成婚的失敗婚姻，身為單親媽媽的她更因娘家未給予後援和教育方式備感壓力，就這樣從婆家逃回娘家，再搬出來租屋，不穩定的生活讓她疲憊不堪，淚崩喊「為什麼人要活著，還要活得這麼累」。

原PO表示自己在不懂事的年紀奉子成婚住進婆家，遇到嚴重的婆媳問題，娘家則是對外唯唯諾諾，對內非常嚴苛，當時只要發生婆媳問題，父母就會直接歸咎責任在她。前夫跟婆婆也會仗著娘家人態度，打電話回娘家告狀。後來前夫先是買春後又婚變，因為原PO生的是女兒，前夫家不要監護權，就這樣她帶著女兒回娘家。

沒想到悲劇並沒有結束，父母總干涉她的生活與教育方式，表示除非她搬出去，再依自己的方式教小孩。因為預算限制，她只能帶女兒先住在小套房，日復一日的忙著女兒的事情跟上下班，能休息的時間僅剩雙周女兒回去前夫家的一天。她坦言雖然租屋後覺得自由多了，然而生活依舊沒辦法如意，小套房隔音很差，有時候會被其他鄰居抗議小孩的聲音，種種經歷累積至今，她早已身心俱疲，無奈道「覺得生活真的好累，不知道這樣的生活還能撐多久」。

貼文曝光後網友紛紛表達看法，「生活雖然還不到妳喜歡的狀態，但妳繼續努力下去，總有一天生活會變成想要的樣子，只要妳不放棄」、「不都是成年後妳自己的選擇嗎？不希望長輩干涉就要自己拿出實力」、「加油！撐下去到小孩長大後就會輕鬆很多了」、「我會建議低個頭，搬回娘家。有人顧一下小孩會好很多」。