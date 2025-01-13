送3千元禮給弟…夫不爽「為何幫他出」 年薪百萬妻傻眼：我沒權利？

夫妻結婚後財產分配的共識很重要！一名女網友在Dcard抱怨，自己近日和弟弟出門順手買了新年禮物給他，沒想到先生不悅問「為什麼要幫他出」。她表示內向的弟弟平時對姊夫態度冷淡，但先生也會買名牌包送妹妹，雖然夫妻收入有差，但自己對家庭也不是沒有貢獻，納悶問「我完全沒有支配權利嗎」。

原PO表示弟弟要買東西又接近過年，由於金額不大，身為姊姊的她就直接買單了，沒想到先生知道後「很不爽」，原因是弟弟見面不太會熱情的叫姊夫，讓先生覺得熱臉貼冷屁股，也覺得都是原PO在對弟弟付出。然而她認為兩人相差三歲，弟弟薪資也比較低，一年就只有花這一次三千，最多再加一年請一、兩次飯而已，更何況弟弟是家人，不需要禮尚往來。

她透露自己的年薪將近100萬，先生則是200到300萬，家庭支出大部分是先生負責。兩人目前剛有孩子，先生希望她離職當全職媽媽，她忍不住憂心，這樣以後自己是不是更沒有資格花錢在家人身上。她補充先生平時還是很大方，但心情不好吵架時總會拿這件事出來抱怨。而先生買名牌包給妹妹或是高價的茶葉禮盒送公公，她都認為理所當然沒意見，因此了解弟弟的她不太能接受先生的反應。

貼文曝光後網友紛紛表達看法，「我覺得可能是老公感受到弟弟沒有互相，也許是長期觀察下來累積，真的不是因為金額多少」、「婚後賺的所有錢都是共同財產吧」、「老婆的弟弟就算再怎麼不喜歡，這種小事就算了吧，沒必要拿出來吵」、「是態度的問題吧，老公對自己的家人好以外，對老婆的家人也很好啊，他只是覺得弟弟的態度會讓他不舒服」。