難忍公公「負能量」！她嘆每月回婆家4次無法休息 丈夫批自私

夫妻相處應理性溝通，尊重彼此的想法和生活態度。一名女網友發文抱怨，她的老公因換工作的緣故，月休僅4天，每次休假都要回婆家，但她工作壓力大，需要充分休息，因此很抗拒回婆家，卻被老公批評很「自私」，讓她感到很無奈，對此詢問網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示回婆家時，她和老公住的房間為和室木地板，僅鋪了一張床墊，每天起床都會肩頸疼痛。而老公最近換工作，月休僅4天，卻每次放假都要固定回婆家，少了彼此能相處的時間，且完全沒跟她商量過，讓原PO難以接受。

原PO表示，回婆家時只是做自己的事，吃飯和睡覺，公公的性格很負面，經常嫌婆婆煮的菜不好吃，讓她感覺很不尊重人。再加上接近過年，她的工作壓力非常大，身體需要充分休息，因此很抗拒回婆家這件事，卻被老公批評「生在福中不知福」、「很自私」等等的話語，讓她感到很無奈，她只是不想半夜聞菸味、半夜被拖鞋聲吵醒、不想聽到公公抱怨的聲音，卻被老公批評。

原PO文中也提到，她和老公結婚一年，平日住在娘家父親名下的房產內，同住者包括自己的母親。由於母親是負面性格，她曾告誡老公不要順著岳母去做事，「自己的父母自己處理」，是她一直以來的想法。

此文一出，不少網友勸夫妻要互相體諒，「我很認同結婚以後是獨立個體，各自回家這也沒什麼，但顯然先生不這麼覺得，或許跟他從這個角度談談看妳會有一些不同的想法」、「婚姻最重要的是要互相體諒，不是像他這樣自以為是，自私自利，這麼愛要求妳一起回去」。

也有網友分享及建議回婆家的次數和經歷，「有必要每周陪老公去婆家住一晚嗎？我覺得每個月至多一次，重要節日和過年去過夜。老實說，公婆想看的是兒子，不是妳」、「像我先生會以我為主，放假也都是陪著我，我幾乎不怎麼回去婆家，重大日子才會陪著回去，有時候婆婆叫他去拿菜，他就自己過去，拿回來再煮給我吃」。