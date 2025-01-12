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妻子出軌不認還飆罵 他暴怒「1舉動」網搖頭：輸了

聯合新聞網／ 綜合報導
妻子出軌反咬家暴，他煩惱求助網友。 示意圖／ingimage
妻子出軌反咬家暴，他煩惱求助網友。 示意圖／ingimage

婚姻最重要的是忠誠，一名網友在Dcard發文求助，指出近日發現妻子出軌，攤牌後她不僅不承認還辱罵，原PO一時情緒失控動手打了妻子一巴掌。對方罵他瘋了，便帶著孩子回娘家，網友見狀搖頭，「一碼歸一碼，你打就輸一半了」。

原PO表示朋友去泡溫泉，遇到妻子跟別的男生在一起，因此跑來關心他婚姻狀況，才發現對方疑似出軌。因為朋友提供的照片和妻子的載具紀錄，幾乎確定出軌，質問對方時，她卻扯謊和其他女同事去的，原PO想檢查手機卻遭拒絕，一怒之下就打了妻子一巴掌並搶過手機。

因為妻子已經換手機密碼，後來用電腦登入才確定真的出軌，然而這時的妻子已經帶孩子回娘家還去驗傷，表示要離婚還揚言條件可以談，不離婚就告訴大家原PO家暴。如今離婚財產會被分半，不離婚也會被公審，判決輸了也得離婚，身為婚姻受害者反被威脅的他不知如何是好。

貼文曝光後網友紛紛回覆，「你老婆外遇啊，你可以提告她跟她外遇對象民事賠償」、「先動手的就輸了」、「你還是好好蒐證然後讓她淨身出戶吧，敢婚內出軌就要有這層覺悟了」、「把證據先備份好，你準備上法院打官司了，順便告小王」、「老婆有問題，不代表你打人就對欸，動手打人你本來再有理，底氣都少一半了，她要是抓死你動手，你的籌碼直接少一大半」。

外遇 家暴 離婚

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