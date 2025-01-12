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結婚在即！女友落跑喊「不想被綁住」他傻眼 網安慰：早點看清

聯合新聞網／ 綜合報導
論及婚嫁女友卻跑路，他傷心自己真心換絕情。 示意圖／ingimage
論及婚嫁女友卻跑路，他傷心自己真心換絕情。 示意圖／ingimage

論及婚嫁的女友在結婚前夕竟然逃跑！一名網友在Dcard抒發心情，自己和女友愛情長跑五年，求婚對方也答應了，沒想到她在結婚前一個月突然反悔，表示不想失去自由、兩人三觀不合、如今只想一個人生活等等，分手後他越想越心痛，表示「我到底哪做得不好？還是因為我太窮」。

原PO表示雙方父母都見過了，婚禮也都談好了，女友卻突然說不想結婚，因為自己還有很多事想做，有了家庭很多事情會綁手綁腳，也還想跟朋友四處去玩，並嫌棄原PO限制她買東西。對此他反駁，為了結婚的錢、準備買房的頭期款，還有以後孩子的費用才會精打細算，而且自己也沒跟女方拿過一次錢，單純希望她不要一直亂花。

他補充，女友一個月每天加班也才五萬，一直買衣服和十幾萬的名牌包，雖然女友不聽勸但自己也沒多說什麼，更沒有發火；此外還會帶對方出去玩、吃飯，想體驗什麼都會答應，甚至連預算不足時，也會為了討對方開心只讓她體驗，自己則在一旁陪伴，付諸行動後卻換來對方悔婚，他坦言看著合照越想越難過。

貼文曝光後網友紛紛安慰，「放她自由也好，找個觀念差不多的比較輕鬆，免得婚後你省得要死，她玩她的拚命花」、「早點看清也好，還好沒等到結婚有小孩才跑」、「下次遇到願意跟你一起為家庭付出的女孩再求婚好嗎」、「三觀不合是該分了，總比婚後埋怨你，為了錢吵架再離婚的好」、「看完為你傷心，你都幫她出那麼多錢，最後分開也是因為想自由自在的花錢」。

分手 婚姻

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