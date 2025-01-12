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遭逢婚變父母又雙亡！摯友精神崩潰喊「被監視」 她求救怎麼幫

聯合新聞網／ 綜合報導
摯友家破人亡罹思覺失調，她焦慮如何提供幫助。 示意圖／ingimage
摯友家破人亡罹思覺失調，她焦慮如何提供幫助。 示意圖／ingimage

人生如果接連遭遇變故，可能會因為重大打擊導致身心疾病。一名女網友在Dcard求助，自己的摯友先是遭遇婚變，接著碰上父母不滿60歲雙雙離世，極大的打擊讓她人生從高山摔落至谷底，也因此出現精神疾病，身為摯友的原PO心痛之餘，向網友求助該怎麼幫忙。

她表示對方整個人性情大變，從前異性緣極佳的摯友，如今封閉社交、辭去工作，除了原PO以外幾乎不回過往朋友、同學的訊息，更令她擔心的是對方開始感覺有人在用高科技追蹤自己，常常會聽到有聲音在說「今天要吃什麼」、「為什麼是吃這家」，而對方都堅信是政府在追蹤。根據這些跡象，原PO已經斷定摯友應該罹患「思覺失調」。

然而，即使發現問題也感嘆「無法救她」，原PO表示摯友堅持自己沒有生病不願就醫，並持續參與反政府的活動，同時幻聽也持續地發作。更無奈的是摯友親妹妹已經決定讓姊姊自生自滅，身為對方最後的心靈支柱，她慌張求助「作為一個她生命中最重要的朋友，到底可以怎麼幫她呢？」

貼文曝光後不少過來人紛紛回覆，「作為她生命中重要的朋友，妳的關懷和支持非常關鍵」、「之前也是覺得有人用高科技聯絡我，後來是我的幻覺叫我去看醫生，吃藥吃了一個月才沒幻覺」、「可以跟她說不要害怕，看精神科不一定就是真的得精神疾病」、「我覺得陪伴跟說話還有吃藥很重要」、「還願意聯絡妳代表妳真的是她重要的好友，希望妳能陪伴她好起來」、「她不排斥可以建議讓她先去看心理諮商的諮商師，應該會有很好的引導，前提是要選對諮商師」。

思覺失調症 閨密

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