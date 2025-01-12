求偶焦慮？歐洲女性不解台灣女生戀愛觀 網反擊：風氣本就不同

多數人認為歐美教育與亞洲相比較為開放，一名男網友在Dcard發文透露，自己的一位白人女性朋友曾表示，對於台灣女生的「戀愛觀發言、求偶焦慮」感到不可思議，更強調嘲笑追求者在歐洲會被視為沒教養、品格低劣，在台灣卻很常見。

原PO當下很好奇的問對方，如果歐洲女生遇到不喜歡的男生、死纏爛打怎麼處理，這名女性友人表示通常會禮貌性的婉拒，除非已經接近冒犯程度才會嚴肅的拒絕，但不會羞辱。她表示歐美教育從小告訴他們要學會表達自己的想法，尤其是用適當的方式，「有教養與粗魯無禮的人，差別就在這邊」，因此她無法理解勇敢求愛的人，為何會被少數台灣女生肆意羞辱嘲笑。

原PO補充，對方強調在歐洲，多數人會在正式交往前，帶伴侶和家人一起共進晚餐，彼此了解價值觀。原則上父母都會尊重孩子，假設男生表現出不尊重，就算再好女生也會放棄，因為歐美人大多重視親情的羈絆，選擇伴侶就是選擇家人。關於「求偶焦慮」，雖然她也有用交友軟體，但是以認識不同朋友的心態出發，而不是愛情，並強調「愛情是自然發生，不是刻意尋找」。

貼文曝光後，網友紛紛反擊，「台灣男生偏向被拒絕後開始惱羞、死纏爛打，說女生憑什麼標準那麼高，言語攻擊、羞辱女生」、「文化差異真的很大，在台灣，部分人似乎無法理解禮貌的拒絕，往往繼續糾纏不休」、「那是妳沒看過死纏爛打恐怖的男生，追不到就惱羞開始言語攻擊，或是拒絕很多次就說妳高傲」、「我認識的歐洲人也不少，有求偶焦慮的也一堆好嗎？」、「歐美無論男女 ，整體求偶焦慮都小於亞洲國家吧，也比較沒有到什麼年齡一定要成家立業、傳宗接代的觀念」。