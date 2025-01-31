幫省房租、出團費都碰壁！想帶男友回家拜年又遭拒 她嘆：跟我沒未來嗎

過年時，不少人會把另一半帶回家給家人認識。一名女網友發文抱怨，她希望在過年時帶男友回家，卻被男友堅決反對，即使她的家人們平時很願意幫助男友，男友卻完全不想見她的家人，讓她感到很氣憤，於是請教網友們的意見。

一名女網友在Dcard發文，表示她希望今年過年帶交往2年的男友回家，給家人們認識，但男友態度很抗拒。原PO家人曾多次幫助男友，之前她媽媽想買套房給兩人住，男友就不用付房租了，但男友卻表示租房就好，更不想吃飯見面，第二次幫弟弟搬家，家人想約她和男友一起吃飯，也被男友拒絕。

原PO表示，第三次是媽媽想幫忙出團費讓她和男友一起去日本跨年，男友還是不願意。原PO無奈坦言，她只是想讓家人認識男友，並沒有結婚的意思，且回去拜年也只是基本的禮貌，但每次都被回絕，讓她感到很氣憤，也很委屈，於是詢問網友：「是覺得跟我不會長久所以沒必要嗎？」

此文一出，不少網友認為男友在逃避，男友並不打算長久和原PO在一起，「沒有想要跟妳走下去吧，畢竟連年節送個禮盒都不願意」、「有可能妳男友還不想跟妳結婚，所以覺得沒必要見家人，簡單講他一直在拖跟逃避」、「覺得是沒有想跟妳結婚，所以覺得沒必要花心力認識妳家人」、「他沒有要跟妳有未來的感覺」。

不過也有網友認為回家拜年「沒必要」，「我覺得沒必要」、「我也覺得沒啥必要，交往跟結婚還是差很多的，如果你們有共識都這樣做，那還無所謂，既然他不想，妳也不用這麼麻煩啊」、「我也不懂，連求婚都還沒，幹嘛跟對方家人拜年」、「交往7年從來沒有互相拜年耶，過年就是跟家人過的節日，還不是家人不用做到那樣吧」。