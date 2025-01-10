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血汗錢全交銀行員丈夫管理！人妻驚覺「失去財富自由」後悔了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太當初選擇讓丈夫管錢，事後才發現經濟狀況全被丈夫掌握。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage
一位日本太太當初選擇讓丈夫管錢，事後才發現經濟狀況全被丈夫掌握。示意圖，非當事人及事物。圖／Ingimage

結婚共組家庭之後，經濟上如何分擔很重要。即使是自己的伴侶，在把財產交給對方管理之前，還是應該慎重考慮，否則最後很可能會後悔莫及。

根據日本媒體「OTONA SALONE」報導，一位住在東京，化名Y的30多歲女性，過去在結婚之前，丈夫就提議要她辭去工作，專心當家庭主婦就好。但Y不想這麼做，最後雙方達成協議，Y可以繼續保有工作，不過財產要歸丈夫管理。

由於丈夫在外資銀行工作，Y認為由他管理財產，或許能用更好的方式進行理財，且丈夫也承諾會給Y每個月該花的錢，至於家庭開支的部分，丈夫也會負擔，因此才會讓Y決定把錢交給他。

未料結婚後，丈夫每個月只給Y生活費5萬日圓（約新台幣10432元）及零花錢2萬日圓（約新台幣4173元），如果有其他額外支出，都得向丈夫「申報」，獲得允許才能拿到。甚至連父母結婚紀念日，Y需要10萬日圓（約新台幣20867元）和姊妹們一起送父母旅遊經費，都被丈夫否決，認為沒必要為了送禮花這麼多錢。

Y這才發現，她的一切經濟狀況，早就被丈夫牢牢掌握。丈夫也因此擁有絕對的話語權，只有他能決定錢財要怎麼花，Y只能默默承受這樣的「經濟精神虐待」，無法動用自有財富，當然更不可能擁有自由。

夫妻關係 理財 結婚 財產

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